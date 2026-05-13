  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о номинации Шарипзянова на «Золотую клюшку»: «Самоотверженный игрок. Человек держит команду, много забивает, защитникам это тяжелее»
0

Крикунов о номинации Шарипзянова на «Золотую клюшку»: «Самоотверженный игрок. Человек держит команду, много забивает, защитникам это тяжелее»

Крикунов считает, что Шарипзянов заслуживает «Золотую клюшку».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заслуживает приз самому ценному игроку регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что помимо Шарипзянова на «Золотую клюшку» нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Анас.

«Я за Шарипзянова. Во-первых, он защитник и капитан команды. Человек держит команду и дает результат. Раньше это был самоотверженный игрок, который все ловил на себя.

Теперь он еще забивает много и отдает передачи, а защитникам это делать тяжелее, чем нападающим. Одно дело – форварду забивать, когда находишься около ворот, а защитники в основном находятся у синей линии», – сказал Крикунов.

В этом сезоне Шарипзянов набрал 67 (23+44) очков при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoДамир Шарипзянов
logoКХЛ
logoАвангард
logoВладимир Крикунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткачев, Шарипзянов и Анас – номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
12 мая, 09:14
Шарипзянов о травме: «Последние 2-3 дня занимаемся этим, сегодня утром был в больнице. Надеюсь, обойдется без оперативного вмешательства»
11 мая, 13:47
Ги Буше: «Не хочу зацикливаться на поражении от «Локомотива». «Авангарду» не хватило сантиметров. Правильно все, что сделали. Нужны игроки для противостояния силовым командам»
11 мая, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
10 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
39 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
49 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
25 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
35 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем