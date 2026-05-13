Крикунов о номинации Шарипзянова на «Золотую клюшку»: «Самоотверженный игрок. Человек держит команду, много забивает, защитникам это тяжелее»

Крикунов считает, что Шарипзянов заслуживает «Золотую клюшку».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов заслуживает приз самому ценному игроку регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что помимо Шарипзянова на «Золотую клюшку» нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Анас.

«Я за Шарипзянова. Во-первых, он защитник и капитан команды. Человек держит команду и дает результат. Раньше это был самоотверженный игрок, который все ловил на себя.

Теперь он еще забивает много и отдает передачи, а защитникам это делать тяжелее, чем нападающим. Одно дело – форварду забивать, когда находишься около ворот, а защитники в основном находятся у синей линии», – сказал Крикунов.

В этом сезоне Шарипзянов набрал 67 (23+44) очков при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65).