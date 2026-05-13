Крикунов о номинации Шарипзянова на «Золотую клюшку»: «Самоотверженный игрок. Человек держит команду, много забивает, защитникам это тяжелее»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заслуживает приз самому ценному игроку регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.
Ранее стало известно, что помимо Шарипзянова на «Золотую клюшку» нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Анас.
«Я за Шарипзянова. Во-первых, он защитник и капитан команды. Человек держит команду и дает результат. Раньше это был самоотверженный игрок, который все ловил на себя.
Теперь он еще забивает много и отдает передачи, а защитникам это делать тяжелее, чем нападающим. Одно дело – форварду забивать, когда находишься около ворот, а защитники в основном находятся у синей линии», – сказал Крикунов.
В этом сезоне Шарипзянов набрал 67 (23+44) очков при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65).