Гурьянов заработает 105 млн рублей в ЦСКА за три года («Матч ТВ»)
Нападающий Денис Гурьянов может заработать 105 миллионов рублей по новому контракту с ЦСКА. Об этом информирует «Матч ТВ».
В среду стало известно, что армейский клуб заключил новое соглашение с 28-летним форвардом на три года.
Сообщается, что Гурьянов получит 30, 35 и 40 млн рублей. Также контрактом предусмотрен ежегодный бонус в 10 млн рублей за попадание в топ‑3 лучших бомбардиров по итогам регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.
В этом сезоне КХЛ 28-летний Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах регулярки и добавил 7 (6+1) баллов в 10 играх розыгрыша Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Конвертики пошли в дело, ожидаемо. Как в Авангарде и нескольких других клубах
Конечно лига реально, просто самый настоящий колхоз.
Ещё такие - ой, а в НХЛ тоже бонусы есть вообще-то, не мы такие одни это сделали.
И да, есть в НХЛ бонусы, только они либо для игроков на контракте новичка, либо для ветеранов, либо для игроков, пропустивших прошлый сезон. И действуют эти бонусы только в рамках этого небольшого(зачастую) контракта.
Мы никогда не услышим о том, что у Кучеров 9.5 млн зп основная и ещё сверху 3-4 миллиона прилетает за бонусы.