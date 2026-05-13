Гурьянов заработает 105 млн рублей в ЦСКА за три года («Матч ТВ»)

ЦСКА заплатит 105 млн рублей Гурьянову за 3 года без учета бонусов.

Нападающий Денис Гурьянов может заработать 105 миллионов рублей по новому контракту с ЦСКА. Об этом информирует «Матч ТВ». 

В среду стало известно, что армейский клуб заключил новое соглашение с 28-летним форвардом на три года.

Сообщается, что Гурьянов получит 30, 35 и 40 млн рублей. Также контрактом предусмотрен ежегодный бонус в 10 млн рублей за попадание в топ‑3 лучших бомбардиров по итогам регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

В этом сезоне КХЛ 28-летний Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах регулярки и добавил 7 (6+1) баллов в 10 играх розыгрыша Кубка Гагарина.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
4 по 80 ему давал Авангард, а тут резко с 55 млн на 30 - 35 - 40 😂

Конвертики пошли в дело, ожидаемо. Как в Авангарде и нескольких других клубах
Конверты уже давно у всех топов (
В 80 млн в год Гурьянову только идиот бы поверил. Достаточно посмотреть, сколько очков набирают напы, которые столько получают, и сколько Гурьянов. Топовый нап, делающий 8 передач в год? Смешно.
Наверняка предусмотрены всякие бонусы помимо обозначенных.
про конверты уже писали?
Ага! Все взяли и поверили, что он за 35 у коней подписался. Паровозы Полунина, бегунка из четвёртого звена, за 45 подписали. А тут игрок топ-6.
Да естественно, кончики начали людей за дураков держать
Его Никитин скоро превратит из игровика в очередное полено, которое максимум 10 шайб забивает за сезон.
Какие блин бонусы для игроков в самом расцвете карьеры то?

Конечно лига реально, просто самый настоящий колхоз.
Ещё такие - ой, а в НХЛ тоже бонусы есть вообще-то, не мы такие одни это сделали.
И да, есть в НХЛ бонусы, только они либо для игроков на контракте новичка, либо для ветеранов, либо для игроков, пропустивших прошлый сезон. И действуют эти бонусы только в рамках этого небольшого(зачастую) контракта.

Мы никогда не услышим о том, что у Кучеров 9.5 млн зп основная и ещё сверху 3-4 миллиона прилетает за бонусы.
А с чего вы решили, что в НХЛ нету конвертов? Или джентельменам принято верить на слово?
Это, конечно, хорошо, но статистика у него, мягко говоря, хреновая. 70 млн в год он не стоит. Другие игроки будут подписаны или опять Мингачев, Гарднер, Чуркин будут феерить?
Рекомендуем
