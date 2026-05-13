Гурьянов заработает 105 млн рублей в ЦСКА за три года («Матч ТВ»)

ЦСКА заплатит 105 млн рублей Гурьянову за 3 года без учета бонусов.

Нападающий Денис Гурьянов может заработать 105 миллионов рублей по новому контракту с ЦСКА . Об этом информирует «Матч ТВ».

В среду стало известно, что армейский клуб заключил новое соглашение с 28-летним форвардом на три года.

Сообщается, что Гурьянов получит 30, 35 и 40 млн рублей. Также контрактом предусмотрен ежегодный бонус в 10 млн рублей за попадание в топ‑3 лучших бомбардиров по итогам регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

В этом сезоне КХЛ 28-летний Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах регулярки и добавил 7 (6+1) баллов в 10 играх розыгрыша Кубка Гагарина.