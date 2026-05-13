Ротенбергу было бы интересно снова поработать в КХЛ: «Конечно. Мы со всеми общаемся, но я сосредоточен на сборной России»

Ротенбергу было бы интересно снова поработать в КХЛ: конечно.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг изъявил желании вновь возглавить клуб КХЛ .

Ротенберг занимал пост главного тренера СКА с 2022 по 2025 год.

– Было много слухов, что вы можете возглавить клуб КХЛ.

– Не верьте слухам и не читайте советских газет.

– С вами кто-то общался?

– Мы со всеми общаемся, но я сосредоточен на сборной России.

– Вам было бы интересно вернуться к тренерству в клубном хоккее?

– Конечно.

– Какой клуб вас мог бы заинтересовать?

– Клуб, где можно работать в команде. Важна командная работа вместе с руководством.

– Многие ждали вас в «Динамо».

– Спасибо, что ждали, – сказал Ротенберг.