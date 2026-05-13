Ротенбергу было бы интересно снова поработать в КХЛ: «Конечно. Мы со всеми общаемся, но я сосредоточен на сборной России»
Ротенбергу было бы интересно снова поработать в КХЛ: конечно.
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг изъявил желании вновь возглавить клуб КХЛ.
Ротенберг занимал пост главного тренера СКА с 2022 по 2025 год.
– Было много слухов, что вы можете возглавить клуб КХЛ.
– Не верьте слухам и не читайте советских газет.
– С вами кто-то общался?
– Мы со всеми общаемся, но я сосредоточен на сборной России.
– Вам было бы интересно вернуться к тренерству в клубном хоккее?
– Конечно.
– Какой клуб вас мог бы заинтересовать?
– Клуб, где можно работать в команде. Важна командная работа вместе с руководством.
– Многие ждали вас в «Динамо».
– Спасибо, что ждали, – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо работать в сборной которая нигде не участвует и спроса с тебя никакого ))зато гонора сколько я работаю со сборной 😎
Сборная нигде не играет, а Ротенберг на ней сосредоточен. Сюр какой-то.
Сборная нигде не играет, а Ротенберг на ней сосредоточен. Сюр какой-то.
"тяжелейший кубок первого канала" он об этом постоянно трындит. но и там не сборная , а какой то сброд 25 из тридцатилетних
Руководство любого клуба ,если оно в здравом уме, Ромку рассмотрит только по приколу.
Руководство любого клуба ,если оно в здравом уме, Ромку рассмотрит только по приколу.
SMM- щиком
В Торонто вот тренера уволили. Может всё-таки туда?
В Торонто вот тренера уволили. Может всё-таки туда?
Он ждёт Бостон
уже не сборная 25, а сборная? или малыш опять примеряет чужой пиджак?
Мне кажется, что единственный менеджер, который не боится рисковать и довериться молодой восходящей звезде, это Роман Ротенберг.
Типа я такой важный, у меня сборная России, разговоры идут, но я такой крутой всем отказываю направо и налево😂😂😂
Очень удобная позиция у товарища, вроде и команду возглавляет и выкинуть за плохие результаты не выкинут ибо ни с кем толком и не играет, правильно наига ему в кхл где по голове понадовать могут😁
Взял бы творческий отпуск на пару лет Роман Борисыч, отдохнул, глядишь там бы на футбол ну или на пейнтбол) перекинулся, мы бы выдохнули.
Денег нет поэтому личные хотелки на второй план
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем