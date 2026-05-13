ЦСКА продлил контракт с Гурьяновым на три года

ЦСКА продлил контракт с Гурьяновым.

Нападающий Денис Гурьянов продлил контракт с ЦСКА на три года – до конца сезона-2028/29.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 28-летний Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах.