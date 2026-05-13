Зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом» – 45 млн рублей плюс 5 млн в виде бонуса за 20 очков (Михаил Зислис)

Зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом» – 45 млн рублей.

28-летний форвард продлил договор с ярославцами до 2028 года.

Как сообщает журналист Михаил Зислис , зарплата Полунина составит 45 миллионов рублей. Еще 5 миллионов рублей он сможет получить в качестве бонуса, если наберет 20 очков результативности.