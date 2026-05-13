  Зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом» – 45 млн рублей плюс 5 млн в виде бонуса за 20 очков (Михаил Зислис)
Зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом» – 45 млн рублей плюс 5 млн в виде бонуса за 20 очков (Михаил Зислис)

Зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом» – 45 млн рублей.

Стала известна зарплата Александра Полунина по новому контракту с «Локомотивом».

28-летний форвард продлил договор с ярославцами до 2028 года. 

Как сообщает журналист Михаил Зислис, зарплата Полунина составит 45 миллионов рублей. Еще 5 миллионов рублей он сможет получить в качестве бонуса, если наберет 20 очков результативности.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
переплатили чутка, хотя Полуна столько черновой работы делает незаметной, что особо лучше него никого и нет
переплатили чутка, хотя Полуна столько черновой работы делает незаметной, что особо лучше него никого и нет
Кубковый игрок
Кубковый игрок
да, поэтому 40 в самый раз было бы, 45 еще пару сезов назад каюм получал
Полунин один из лучших игроков Локо в серии с Авангардом. Два гола плюс две передачи. Это показатель его игры. А сколько добротных силовых приемов против игроков он выполнил, которые на голову его выше. А как он выиграл борьбу у двух омичей в седьмой игре, когда мы горели 1:3 и выдал пас в стиле Радулова на гол Шалунову. Именно тогда появилась надежда. Игрок волевой, скоростной. И он полностью заслужил этот контракт. Удачи ему с АК Барсом.
топовый игрок, боец
Если Сане 40 дали, то тогда другим сколько будут насыпать.Кто знает 40 за год или за 2?
