287

Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии

В Кубке Стэнли прошел один матч второго раунда.

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в 5-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 4-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Стэнли
logoМиннесота
logoКолорадо
результаты матчей
logoНХЛ
287 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оказывается, последний раз команды занявшие первое место по очкам в Западной и Восточной конференции играли в финале аж в 2001 году (Колорадо-Нью-Джерси). Ну что, кто-то сможет хоть какую-то борьбу Колорадо и Каролине организовать или будет предсказуемый финал?
Ответ Alkiviad7
Оказывается, последний раз команды занявшие первое место по очкам в Западной и Восточной конференции играли в финале аж в 2001 году (Колорадо-Нью-Джерси). Ну что, кто-то сможет хоть какую-то борьбу Колорадо и Каролине организовать или будет предсказуемый финал?
Комментарий скрыт
Ответ j_jms
Комментарий скрыт
Каролине надо было обе серии выиграть со счетом 15-0, чтобы вы сочли из игру замечательной?
Лавины мощные - без вопросов
Ответ усы_и_борода
Лавины мощные - без вопросов
А ты нет!
Писец, выезжал из дома Мини вели 3:1, приехал в офис Мини вылетели.
Ответ Oleg Kyakh
Писец, выезжал из дома Мини вели 3:1, приехал в офис Мини вылетели.
Итог один , сиди дома 😁 Колорадо с победой 🥇
Ответ Oleg Kyakh
Писец, выезжал из дома Мини вели 3:1, приехал в офис Мини вылетели.
Держите в курсе своих передвижений хD
Гореть сначала 0-3, потом лететь за 3 минуты до конца 1-3. И взять игру в овертайме - это прям по чемпионски.
Вести 3-0 и так облажаться... ужас
Ну что , отступать Капризу и банде дикарей не куда,так пожелаем им удачи и красивой игры!
Мда, как бы не топил здесь за дикарей, надо признать - Колорадо просто торнадо. С такой подготовкой физухи в плове особых соперников и не видно. Все по делу.
Нечас хорош,и кто бы мог подумать,забросил Кулак,красавцы ничего не скажешь. Надеюсь у Макара ничего серьезного
Ответ arturic
Нечас хорош,и кто бы мог подумать,забросил Кулак,красавцы ничего не скажешь. Надеюсь у Макара ничего серьезного
Там и Келли какой пас отдал на ход!
Ответ Антон Якимцев
Там и Келли какой пас отдал на ход!
Келли вообще красавчик нереальный,его так хорошо подписали в начале сезона,он сейчас в 2 раза дороже своей цены стоит точно,отличная работа ГМа
Колорадо просто мощь. Миннесоте не хватает глубины, просто нет ее. Старались, цеплялись, но Колорадо просто мощнее и глубже в атаке.
Два финалиста конференций известны, завтра может быть третий, но как утиный поклонник верю, что будет 7 матчей. Зато в субботу утром можно будет поспать
2 периода Миннесота тоько отбрасывалась. И все равно не дотерпели. Очень мощно Лавины давили.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
18 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
47 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
57 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
33 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
43 минуты назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем