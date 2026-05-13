Дорофеев о заблокированном броске в игре с «Анахаймом»: «Больнее всего, когда шайба попадает. Это неприятная часть моей работы»

Дорофеев о заблокированном броске в игре с «Анахаймом»: неприятная часть работы.

Павел Дорофеев рассказал о том, как заблокировал бросок Джексона Лакомба в матче с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » забросил 2 шайбы и сделал 2 блока в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2).

В середине второго периода 25-летний россиянин заблокировал бросок защитника «Дакс». Шайба попала Дорофееву в колено, и некоторое время он не мог подняться со льда. Он продолжил матч и в итоге забил победный гол в овертайме.

«Просто заблокировал бросок. Это, можно сказать, (неприятная) часть моей работы, но больнее всего, когда шайба попадает. Так что да, просто собрался и вернулся на лед», – сказал Дорофеев.