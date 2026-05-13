Канадский хоккеист «Лады» Уильямс, игравший за ЦСКА, внесен в базу «Миротворца»

Канадский хоккеист «Лады» Колби Уильямс, также выступавший за ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ, внесен в базу данных «Миротворца».
На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Уильямс «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Отмечается, что поводом для внесения Колби в базу вечером 12 мая стала публичная встреча с представителем бригады «Эспаньола» Василием Лукуниным и фотографией на фоне баннера с ее эмблемой. Встреча прошла в ноябре 2024 года, ЦСКА тогда опубликовал фото.
В России доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
