Канадский хоккеист «Лады» Уильямс, игравший за ЦСКА, внесен в базу «Миротворца»

Уильямс из «Лады» внесен в базу «Миротворца».

Канадский хоккеист «Лады» Колби Уильямс , также выступавший за ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ, внесен в базу данных «Миротворца».

На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Уильямс «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отмечается, что поводом для внесения Колби в базу вечером 12 мая стала публичная встреча с представителем бригады «Эспаньола» Василием Лукуниным и фотографией на фоне баннера с ее эмблемой. Встреча прошла в ноябре 2024 года, ЦСКА тогда опубликовал фото.

В России доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.