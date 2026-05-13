  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Трактора» о Ливо: «Обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть»
2

Гендиректор «Трактора» о Ливо: «Обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть»

Гендиректор «Трактора» о Ливо: обязан был выступить успешнее.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил игру Джошуа Ливо в этом сезоне. 

Действительно ли все легионеры, которые были в команде в сезоне, покинут «Трактор»?

– Принято предварительное решение, что все легионеры покинут хоккейный клуб «Трактор». Это не говорит о том, что мы отказываемся от привлечения иностранцев. Дальнейшие наши подписания будут при участии главного тренера.

Насколько вы были довольны игрой Джошуа Ливо?

– Мне кажется, что Джошуа большой мастер и обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть, – сказал Савин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoИван Савин
logoДжош Ливо
logoКХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек, который вовремя не приехал на сбор Уфы никому ничего не обязан). Брать игрока после такого наглого эпизода - верх глупости.
Оставьте Дея!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Трактора» про Ротенберга и пост тренера: «Смотрели многих, но сейчас нет смысла уходить в фамилии тех, кто был в нашем списке»
13 мая, 10:52
Гендиректор «Трактора» о тренере: «На днях договорились с Гордоном, остались финальные штрихи. Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты»
13 мая, 09:15
«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что клуб возглавит американец Гордон
13 мая, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
17 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
46 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
56 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
32 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
42 минуты назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем