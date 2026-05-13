Гендиректор «Трактора» о Ливо: «Обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть»

Гендиректор «Трактора» о Ливо: обязан был выступить успешнее.

Генеральный директор «Трактора » Иван Савин оценил игру Джошуа Ливо в этом сезоне.

– Действительно ли все легионеры, которые были в команде в сезоне, покинут «Трактор»?

– Принято предварительное решение, что все легионеры покинут хоккейный клуб «Трактор». Это не говорит о том, что мы отказываемся от привлечения иностранцев. Дальнейшие наши подписания будут при участии главного тренера.

– Насколько вы были довольны игрой Джошуа Ливо?

– Мне кажется, что Джошуа большой мастер и обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть, – сказал Савин.