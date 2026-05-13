Зарплата Максима Кузнецова по новому контракту с «Салаватом» составит 15 млн рублей («СЭ»)

Максим Кузнецов будет получать 15 млн рублей в «Салавате».

Стала известна зарплата Максима Кузнецова в «Салавате Юлаеве». 

Ранее форвард продлил контракт с уфимцами на два года. 

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 62 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков. Также на его счету 5 (4+1) очков в девяти играх плей-офф.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСалават Юлаев
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Кузнецов
logoденьги
logoКХЛ
6 комментариев
Очень дешево за такого молодого нападающего, который в плей-офф не затерялся, играя в 4 звене. Отличная новость 👍🏻
Ответ Тим Б.
примеров масса, когда игроку, я даже не про хоккей, отсыпают или точнее засыпают деньгами и спортсмены просто перестают расти. Возможно бонусная часть есть, возможно посмотрят на него с другими партнёрами и переподпишут? Но Максиму есть куда расти. Да и с Козловым ему повезло, так то его списали вроде как. А оно вон как получилось, с мхлвхл кто-то приехал ((. А если к слову просто чисто с катанием таким же хорошим как у Макса взять какого нибудь ноунейма габаритного и в Салават его)). Может Макс2.0 будет))
Максиму и Евгению Кузнецовым удачи, но к сожалению в разных командах
