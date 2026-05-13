Зарплата Максима Кузнецова по новому контракту с «Салаватом» составит 15 млн рублей («СЭ»)

Максим Кузнецов будет получать 15 млн рублей в «Салавате».

Стала известна зарплата Максима Кузнецова в «Салавате Юлаеве ».

Ранее форвард продлил контракт с уфимцами на два года.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 62 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков. Также на его счету 5 (4+1) очков в девяти играх плей-офф.