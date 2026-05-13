Полунин продлил контракт с «Локомотивом» до 2028-го

Полунин продлил контракт с «Локомотивом».

Александр Полунин подписал новый контракт с «Локомотивом » до 2028 года, сообщается на сайте КХЛ.

28-летний форвард сыграл за ярославцев в этом сезоне 74 матча, забросил девять шайб и отдал 12 голевых передач.

Всего в КХЛ у него 662 игры и 222 (111+111) набранных очка.