Полунин продлил контракт с «Локомотивом» до 2028-го
Александр Полунин подписал новый контракт с «Локомотивом» до 2028 года, сообщается на сайте КХЛ.
28-летний форвард сыграл за ярославцев в этом сезоне 74 матча, забросил девять шайб и отдал 12 голевых передач.
Всего в КХЛ у него 662 игры и 222 (111+111) набранных очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
Отличная новость!!!!!
Саня молоток, вот Паша Крас огорчает
Полунин очень прибавил в силовой борьбе за шайбу в этом сезоне ! Правильное решение с обоих сторон о продлении контракта!
