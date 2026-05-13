Мичков об итогах плей-офф: «От меня ждут голов и результативных действий, а в итоге – 8 матчей и одна передача. Много детей носили джерси с номером 39, немного стыдно, что я не смог забить»

Мичков об итогах плей-офф: немного стыдно, что я не смог забить.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков подвел личные итоги плей-офф НХЛ .

«Флайерз» вылетели от «Каролины» во втором раунде со счетом 0-4 в серии.

«Это был мой первый плей-офф, и я не могу сказать, что он получился легким. Я игрок, от которого команда ждет голов и результативных действий. А в итоге – восемь матчей и одна передача.

Я игрок, который должен выходить на лед и делать свою работу. Если тренер решает, что мне нужно пропустить матч, я должен это принять. Вернуться на лед, тренироваться и работать ради лучшего результата.

Очень много детей носили мои джерси с номером 39. Мне немного стыдно, что я не смог забить для них в плей-офф. Спасибо болельщикам за поддержку. Без них все было бы совсем не так», – сказал Мичков.