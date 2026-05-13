  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков об итогах плей-офф: «От меня ждут голов и результативных действий, а в итоге – 8 матчей и одна передача. Много детей носили джерси с номером 39, немного стыдно, что я не смог забить»
48

Мичков об итогах плей-офф: «От меня ждут голов и результативных действий, а в итоге – 8 матчей и одна передача. Много детей носили джерси с номером 39, немного стыдно, что я не смог забить»

Мичков об итогах плей-офф: немного стыдно, что я не смог забить.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков подвел личные итоги плей-офф НХЛ

«Флайерз» вылетели от «Каролины» во втором раунде со счетом 0-4 в серии. 

«Это был мой первый плей-офф, и я не могу сказать, что он получился легким. Я игрок, от которого команда ждет голов и результативных действий. А в итоге – восемь матчей и одна передача. 

Я игрок, который должен выходить на лед и делать свою работу. Если тренер решает, что мне нужно пропустить матч, я должен это принять. Вернуться на лед, тренироваться и работать ради лучшего результата.

Очень много детей носили мои джерси с номером 39. Мне немного стыдно, что я не смог забить для них в плей-офф. Спасибо болельщикам за поддержку. Без них все было бы совсем не так», – сказал Мичков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo Sports
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoКубок Стэнли
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну кстати, слова адекватные говорит, не отмазывается, и не ноет
Ответ paha
Ну кстати, слова адекватные говорит, не отмазывается, и не ноет
Матвей профессионально умеет давать интервью😏 Всегда говорит правильно, никогда никого не винит
Ответ ModanaJazz
Матвей профессионально умеет давать интервью😏 Всегда говорит правильно, никогда никого не винит
Осталось самую малость: научиться играть профессионально.
слова намного адекватнее местных ура-патриотов, которые в плохой игре Мичкова винят всех - пендосов, Токкета, Трампа, ЦРУ, но только не Матвея
Ответ *MVP*
слова намного адекватнее местных ура-патриотов, которые в плохой игре Мичкова винят всех - пендосов, Токкета, Трампа, ЦРУ, но только не Матвея
Мичкову нельзя говорить, что пока его держат в третьем звене, у него будет меньше баллов, чем при игре в первом. Это будет плохо с корпоративной точки зрения

Болельщикам на реальность указывать можно
Ответ Everythingsok
Мичкову нельзя говорить, что пока его держат в третьем звене, у него будет меньше баллов, чем при игре в первом. Это будет плохо с корпоративной точки зрения Болельщикам на реальность указывать можно
на реальность указывать можно и нужно, не вижу в этом проблемы. только когда это делаете, не путайте причину со следствием - 3 звено нарисовалось, потому что щеки Мичкова не помещаются под визором, а катание такое, что он не догонит даже колясочника, или его щеки и катание и есть следствие игры в 3 звене?
добавить катание, выносливость и чуть больше профессионализма будет топом лиги, так как руки, голова, чутье есть на высшем уровне
В следуещем году Мичков заиграет ,неплохое усиление состава будет у Филадельфии
Надо прибавлять , особенно в катании. Руки у парня золотые!
В конце концов Маккиннон тоже не сразу вышел на проектную мощность. Поэтому, ждём-с.
Ответ Alexey Alexeev
В конце концов Маккиннон тоже не сразу вышел на проектную мощность. Поэтому, ждём-с.
Маккиннон в его годы катался куда быстрее, и играл лучше, в 21 попер как танк по статистике.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Маккиннон в его годы катался куда быстрее, и играл лучше, в 21 попер как танк по статистике.
Маккиннон попер, когда Дюшена обменяли. Пока был за его спиной, статистика была, как у Матвея, хотя на льду проводил больше времени
Мичков из третьего звена вытащил Токета в по, а тот ему в плей-офф играть не дал.
Все эти игры в политкорректность, прям умиляют.) Там уже инсайдеры во всю трещат, что Мичкова вывели из списка "неприкасаемых" и ждут не дождутся предложений на обмен, мол рассмотрят все. Ну а Матвей делает красивое личико, ведь мусор из клуба не нужно выносить, правильно, пусть там и остается.) Будет очень хорошо, если Матюха проведет допработу над собой в межсезонье, и его все-таки по-быстрому без проволочек обменяют -с Токкетом ему явно не по пути, да и все равно он съест его так или иначе. Не будет забывать, что Рикки-Такки счас герой Филы - такой успех, успешище за столь-то времени прозябания клуба.) А в такой ситуе ему пока можно все.)
Мичков явно талант , один из лучших ) но ему стоит или улучшать катание или включать голову и играть как Кучеров , но для этого зрелости еще не хватает , в 21 это не так и плохо что провал , опыт есть , будет еще больше работать и в следующих двух сезонах покажет топ уровень.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
12 мая, 05:30
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
10 мая, 02:05
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
2 минуты назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
31 минуту назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
41 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
17 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
27 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем