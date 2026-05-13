«Нефтехимик» продлил контракт с Хайруллиным на год

«Нефтехимик» продлил контракт с Хайруллиным на сезон.

«Нефтехимик » подписал новый контракт сроком на один год с защитником Тимуром Хайруллиным .

Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Хайруллин выступает за «Нефтехимик» с 2024 года. В этом сезоне 26-летний игрок провел за клуб 49 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) очков.