Лабанк близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым» на сезон (Артур Хайруллин)

Лабанк может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве».

Кевин Лабанк близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым» на следующий сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация , что американский форвард покинет «Шанхай Дрэгонс».

На счету Лабанка 34 (15+19) очка в 55 матчах минувшего Fonbet Чемпионата КХЛ. Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до 31 мая 2026 года.