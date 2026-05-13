«Динамо» подпишет лучшего бомбардира «Шанхая» Меркли. Контракт – на один сезон (Михаил Зислис)
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в «Динамо», сообщает журналист Михаил Зислис.
Стороны близки к заключению однолетнего контракта.
Канадский форвард стал лучшим бомбардиром «Шанхая» в нынешнем сезоне, набрав 45 (24+21) очков в 68 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Лабанка ушли, Меркли тоже.
Чем там Илайша занимается вообще?