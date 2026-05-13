«Динамо» подпишет лучшего бомбардира «Шанхая» Меркли. Контракт – на один сезон (Михаил Зислис)

«Динамо» подпишет контракт с Меркли.

Нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в «Динамо », сообщает журналист Михаил Зислис .

Стороны близки к заключению однолетнего контракта.

Канадский форвард стал лучшим бомбардиром «Шанхая» в нынешнем сезоне, набрав 45 (24+21) очков в 68 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.