  • Ротенберг о том, кто выиграет финал Кубка Гагарина: «Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб? Правильно, «Локомотив»
23

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о фаворите финала Кубка Гагарина. 

В первом матче финальной серии «Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1. Сегодня пройдет второй матч.

Кто победит в Кубке Гагарина?

– Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб?

Думаю, «Локомотив».

– Правильно.

То есть для вас именно они – фавориты финала?

– Думаю, у «Локомотива» больше шансов, чем у «Ак Барса», – сказал Ротенберг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Если Локомотив выиграет кубок Гагарина, Ромка скажет, что это он готовил наших ребят, а значит это он привел Локомотив к чемпионству
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Еще потребует чтобы его имя выгравировали на кубке))
правильно, а кто готовил игроков сборной России 25,?правильно гений тренер Ромка..... слов нет.
Ответ AlexFirs60
Так багаж то не Никитиский выходит,как заявляет Кожева,а Ротенберговский)
А что тогда СКА в том году не выиграл? Там же 67 человек в сборной было
Ответ Bartez1986
То была ошибка резидента,.. канадского.)
В бытность его тренером базового клуба, это не очень-то работало.
Главное,что у тебя шансов нет..мэтр ты наш🐔
Выиграет команда, которая первой добудет 4 победы.
Приговорил Локо своим прогнозом 😂
для человека специально сборную отдельную сделали, о чем вы
Есть какое то место в Москве, в которое каждый день в определенное время приходит Роман и ожидает задающих вопросы? Такого болтуна в хоккее никогда не было. Хотя по факту, он в хоккее обслуживающий персонал.
Ответ agentkuper
Разве что шайбы собирать после тренировки, уборку тренировочных зон, раздевалок.
Ответ agentkuper
Есть такое место..
"психиатрическая клиническая больница #1"
Она же "кащенко"
Ротена не обманишь.
