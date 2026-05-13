Ротенберг о том, кто выиграет финал Кубка Гагарина: «Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб? Правильно, «Локомотив»

Ротенберг назвал фаворита финала Кубка Гагарина.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о фаворите финала Кубка Гагарина.

В первом матче финальной серии «Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1. Сегодня пройдет второй матч.

– Кто победит в Кубке Гагарина?

– Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб?

– Думаю, «Локомотив».

– Правильно.

– То есть для вас именно они – фавориты финала?

– Думаю, у «Локомотива » больше шансов, чем у «Ак Барса », – сказал Ротенберг.