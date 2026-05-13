Ротенберг о том, кто выиграет финал Кубка Гагарина: «Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб? Правильно, «Локомотив»
Ротенберг назвал фаворита финала Кубка Гагарина.
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о фаворите финала Кубка Гагарина.
В первом матче финальной серии «Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1. Сегодня пройдет второй матч.
– Кто победит в Кубке Гагарина?
– Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб?
– Думаю, «Локомотив».
– Правильно.
– То есть для вас именно они – фавориты финала?
– Думаю, у «Локомотива» больше шансов, чем у «Ак Барса», – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"психиатрическая клиническая больница #1"
Она же "кащенко"