Гендиректор «Трактора» про Ротенберга и пост тренера: «Смотрели многих, но сейчас нет смысла уходить в фамилии тех, кто был в нашем списке»

Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб Ротенберга.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос, велись ли переговоры с Романом Ротенбергом и Дмитрием Квартальновым при поиске главного тренера.

– Велись ли в действительности переговоры с Романом Ротенбергом и Дмитрием Квартальновым или это были фантазии медиа?

– Рассматривали многих, но сейчас нет смысла уходить в фамилии тех, кто был в нашем списке.

– Каковы шансы у помощников прошлого тренерского штаба – Зубов, Костромитин, Черных, Шаянов – продолжить работу в клубе?

– Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. У меня есть определенное видение, кто должен остаться, и в этом наши позиции с Алексеем Волковым совпадают. Думаю, часть тренерского штаба останется, – сказал Савин.

