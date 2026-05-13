Роман Скворцов о фразе «Жизнь – лучший драматург»: «Выскочила спонтанно, не уверен, что она моя. Мне это периодически припоминают, не хотелось бы, чтобы она украшала памятник на моей могиле»

Роман Скворцов о фразе «Жизнь – лучший драматург»: выскочила спонтанно.

Комментатор Роман Скворцов рассказал в интервью Спортсу’’ о появлении фразы «Жизнь – лучший драматург», которую он произнес после решающего гола Ильи Ковальчука в финале ЧМ-2008 в Квебеке со сборной Канады (5:4 ОТ).

– Она выскочила совершенно спонтанно. Я даже не уверен, что она вообще моя в чистом виде – наверняка кто-то когда-то что-то похожее уже говорил. И уж точно я не собирался специально ее раскручивать. Но, как говорится, ушла в народ.

И теперь мне это периодически припоминают. Подходят, говорят: «О, привет! Жизнь – лучший драматург». Я думаю: «Не хотелось бы, чтобы эта фраза украшала памятник на моей могиле». Но фраза людям понравилась, пусть пользуются.

– Когда Ковальчук забил тот победный гол, ты сразу понял, что это исторический момент, который будут вспоминать десятки лет?

– Перед матчем я, конечно, уже представлял себе масштаб бедствия. Мы очень давно не выигрывали чемпионат мира, и это был финал против Канады, причем на их территории.

Когда Ковальчук забил, это была просто совершенно невероятная радость. У меня до сих пор мурашки, когда я это вспоминаю. И в тот момент все перестало существовать так же, как сейчас, когда я держу на руках свою дочь. И все равно что происходит за окном, потому что самое главное у тебя в руках.

Самое трудное, кстати, было в другом: после этого нужно было еще полчаса продолжать что-то говорить в эфире. Не просто кричать от счастья, а комментировать, формулировать мысли. А ведь естественная реакция большинства людей была в тот момент совсем другой – просто набор радостных междометий и совсем не телевизионной лексики. А мы полчаса рассказывали о том, как, вопреки всему, это случилось, и как здорово, что мы это увидели.

Когда эфир закончился, мы просто посмотрели друг на друга с Наиличем (Сергеем Гимаевым – Спортс’‘) и поняли, что эмоций вообще никаких уже не осталось. Мы до этого сожгли кучу нервов – и в полуфинале, и вообще по ходу турнира.

Потом, конечно, после матча еще подбодрились, поздравили коллег и болельщиков, встретили Овечкина и Федорова, сфотографировались с ними. Но когда доехали до гостиницы, просто выпили по бутылке пива и разошлись. На большее уже сил не было, – сказал Скворцов.

