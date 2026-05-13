  Роман Скворцов о фразе «Жизнь – лучший драматург»: «Выскочила спонтанно, не уверен, что она моя. Мне это периодически припоминают, не хотелось бы, чтобы она украшала памятник на моей могиле»
Роман Скворцов о фразе «Жизнь – лучший драматург»: «Выскочила спонтанно, не уверен, что она моя. Мне это периодически припоминают, не хотелось бы, чтобы она украшала памятник на моей могиле»

Комментатор Роман Скворцов рассказал в интервью Спортсу’’ о появлении фразы «Жизнь – лучший драматург», которую он произнес после решающего гола Ильи Ковальчука в финале ЧМ-2008 в Квебеке со сборной Канады (5:4 ОТ).

– Она выскочила совершенно спонтанно. Я даже не уверен, что она вообще моя в чистом виде – наверняка кто-то когда-то что-то похожее уже говорил. И уж точно я не собирался специально ее раскручивать. Но, как говорится, ушла в народ.

И теперь мне это периодически припоминают. Подходят, говорят: «О, привет! Жизнь – лучший драматург». Я думаю: «Не хотелось бы, чтобы эта фраза украшала памятник на моей могиле». Но фраза людям понравилась, пусть пользуются.

Когда Ковальчук забил тот победный гол, ты сразу понял, что это исторический момент, который будут вспоминать десятки лет?

– Перед матчем я, конечно, уже представлял себе масштаб бедствия. Мы очень давно не выигрывали чемпионат мира, и это был финал против Канады, причем на их территории.

Когда Ковальчук забил, это была просто совершенно невероятная радость. У меня до сих пор мурашки, когда я это вспоминаю. И в тот момент все перестало существовать так же, как сейчас, когда я держу на руках свою дочь. И все равно что происходит за окном, потому что самое главное у тебя в руках.

Самое трудное, кстати, было в другом: после этого нужно было еще полчаса продолжать что-то говорить в эфире. Не просто кричать от счастья, а комментировать, формулировать мысли. А ведь естественная реакция большинства людей была в тот момент совсем другой – просто набор радостных междометий и совсем не телевизионной лексики. А мы полчаса рассказывали о том, как, вопреки всему, это случилось, и как здорово, что мы это увидели.

Когда эфир закончился, мы просто посмотрели друг на друга с Наиличем (Сергеем Гимаевым – Спортс’‘) и поняли, что эмоций вообще никаких уже не осталось. Мы до этого сожгли кучу нервов – и в полуфинале, и вообще по ходу турнира.

Потом, конечно, после матча еще подбодрились, поздравили коллег и болельщиков, встретили Овечкина и Федорова, сфотографировались с ними. Но когда доехали до гостиницы, просто выпили по бутылке пива и разошлись. На большее уже сил не было, – сказал Скворцов. 

Роман Скворцов: встал на коньки в 40 и кайфует от рождения дочери в 50. Большое интервью

