Третьяк о выдвижении Курбатова в Совет ИИХФ: «Он способен выполнять задачи по отстаиванию интересов отечественного хоккея. Буре проделал большую плодотворную работу»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выдвижение генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выборы пройдут в октябре 2026 года. С 2021 года членом Совета ИИХФ от России был бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре. 

«Дмитрий Анатольевич – один из самых опытных руководителей в отрасли российского хоккея. Вот уже более 30 лет он трудится на благо нашего вида спорта на высоких ответственных должностях, успешно управляет ключевыми направлениями. Компетентность, стратегическое мышление и эффективность работы Курбатова известны всей хоккейной семье.

Выдвигая Дмитрия Анатольевича в Совет ИИХФ, мы надеемся на поддержку наших партнеров. Курбатов способен выполнять задачи по отстаиванию интересов отечественного хоккея, достойно представлять Россию на международной арене и вносить серьезный вклад в развитие мирового хоккея.

С 2021 года членом Совета ИИХФ от нашей страны был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Он проделал большую плодотворную работу, справлялся со своими обязанностями, прикладывал серьезные усилия для решения важных вопросов. От имени федерации и от себя лично благодарю Павла Владимировича», – сказал Третьяк. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФХР
Дмитрий Курбатов
Молчал бы уже...........
А вы, друзья, как не садитесь, все в ИИХФ, блин, не годитесь.
так я не понял а что Буре сделал, почему не озвучил. большую работу,какую?5 год без чм и олимпиады
Ага, мы вам слышали уже г-н Третьяк и ваши обещания по поводу ИИХФ ))) что то не видно результата
