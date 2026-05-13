  • Торторелла о Дорофееве: «Хороший двусторонний игрок. Он не слишком разговорчив, просто выходит и играет. Шайба будто преследует его»
23

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался об игре Павла Дорофеева.

Форвард «Вегаса» забросил 2 шайбы и сделал 2 блока в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2). 

В середине второго периода 25-летний россиянин заблокировал бросок защитника «Дакс» Джексона Лакомба. Шайба попала Дорофееву в колено, и некоторое время он не мог подняться со льда. Он продолжил матч и в итоге забил победный гол в овертайме. 

«Похоже, шайба сама его находит, да? Он не слишком разговорчив. Просто выходит и играет. Сделал важнейший эпизод в той игре, когда мы отыгрались и забили со снятым вратарем. Потом у него появился еще один шанс.

Шайба будто преследует его. Он отличный игрок, хороший двусторонний хоккеист», – сказал Торторелла. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
Павел хорош, сегодня забил гол в стиле Павла Дацюка. Вообще из Дорофеева хороший хоккеист вырос в Вегасе.
Он не обладает какой-то суперскоростью или дриблингом, но у него как и у Овечкина отличное голевое чутье, умение выбрать правильную позицию.
Овечкин в молодости не только голевым чутьем обладал Там было всё. Скорость ,дриблинг,убийственная мощь итд
ну поэтому он Дорофеев и долго пробивался. Но для молодых парней ориентиром должен быть именно Паша. Все говорят про 1% таланта, однако до уровня Ови и МакДэвида натренироваться просто невозможно. это либо есть, либо нет.
«Шайба будто преследует его» - это точно.
А Якупова преследует рой пчёл
Про двухстороннего он конечно загнул
ну как отобрал шайбу и забил прям в стиле Дацюка
Игрок старается и Тортс даёт ему играть. Никакого притеснения.
Че-то я никак не пойму в чем прелесть Дорофеева.
Цифры, конечно, впечатляют, но как ни посмотрю - много ошибок делает, плюс не работает по всей площадке.
Его прелесть в том, что он чистый снайпер в команде, где таких людей больше нет. В каждой команде есть люди, которые умеют бегать, защищаться и делать "правильные" вещи. Но далеко не во всех командах даже НХЛ есть чистый снайпер. Можно весь матч играть правильно в защите, но в чем смысл, если один неудачный рикошет/перехват, шайба приходит к снайперу (или он сам ее находит) и без времени на подготовку летит тебе пуля в дальнюю девять. В команде с элитными двусторонниками Стоуном, Барбашевым, Марнером и даже немного Айкелом иногда можно и не бегать в защиту, он там не за этим. Пока у него контракт на 1.8 млн и два сезона 30+ шайб + голы в ПО, посмотри что делают в этом ПО люди за зп менее 2 млн.
Точно. Прелесть в контракте за 1.8 млн.:)
Но, как показывает история, наличие чистого снайпера для любой команды - весьма спорный момент.
