Торторелла о Дорофееве: «Хороший двусторонний игрок. Он не слишком разговорчив, просто выходит и играет. Шайба будто преследует его»

Торторелла о Дорофееве: хороший двусторонний игрок.

Главный тренер «Вегаса » Джон Торторелла высказался об игре Павла Дорофеева.

Форвард «Вегаса» забросил 2 шайбы и сделал 2 блока в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2).

В середине второго периода 25-летний россиянин заблокировал бросок защитника «Дакс» Джексона Лакомба. Шайба попала Дорофееву в колено, и некоторое время он не мог подняться со льда. Он продолжил матч и в итоге забил победный гол в овертайме.

«Похоже, шайба сама его находит, да? Он не слишком разговорчив. Просто выходит и играет. Сделал важнейший эпизод в той игре, когда мы отыгрались и забили со снятым вратарем. Потом у него появился еще один шанс.

Шайба будто преследует его. Он отличный игрок, хороший двусторонний хоккеист», – сказал Торторелла.