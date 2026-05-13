Торторелла о Дорофееве: «Хороший двусторонний игрок. Он не слишком разговорчив, просто выходит и играет. Шайба будто преследует его»
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался об игре Павла Дорофеева.
Форвард «Вегаса» забросил 2 шайбы и сделал 2 блока в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2).
В середине второго периода 25-летний россиянин заблокировал бросок защитника «Дакс» Джексона Лакомба. Шайба попала Дорофееву в колено, и некоторое время он не мог подняться со льда. Он продолжил матч и в итоге забил победный гол в овертайме.
«Похоже, шайба сама его находит, да? Он не слишком разговорчив. Просто выходит и играет. Сделал важнейший эпизод в той игре, когда мы отыгрались и забили со снятым вратарем. Потом у него появился еще один шанс.
Шайба будто преследует его. Он отличный игрок, хороший двусторонний хоккеист», – сказал Торторелла.
Цифры, конечно, впечатляют, но как ни посмотрю - много ошибок делает, плюс не работает по всей площадке.
Но, как показывает история, наличие чистого снайпера для любой команды - весьма спорный момент.