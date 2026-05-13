Роман Скворцов: «Я запомнил фразу: «Телевидение – сплошной обман». В этом есть правда. Многое подается как спонтанный процесс, но на самом деле заранее придумано – актеры, эмоции, реплики»

Роман Скворцов: я запомнил фразу: «Телевидение – сплошной обман».

Комментатор Роман Скворцов рассказал в интервью Спортсу’‘ о работе на телевидении.

«Наш руководитель Иван Иванович Демидов, ведущий «МузОбоза», любил говорить: «Ребята, забудьте свой московский язык. Вы должны разговаривать так, чтобы вас понимал зритель в Челябинской области. Вот если он вас понимает, значит, у вас все получится». В эфире не нужно умничать».

Второй важный урок – телевидение действительно во многом является искусственно созданной реальностью. Жена Ивана Демидова, Елена, сказала фразу, которую я хорошо запомнил: «Телевидение – это один сплошной обман». И в этом есть правда. Очень многое из того, что зрителю подается как живой, спонтанный процесс, на самом деле заранее придумано, расписано, поставлено. Там актеры, драматургия, нужные эмоции, нужные реплики. И когда ты это понимаешь изнутри, начинаешь совершенно спокойно относиться к разного рода реалити-шоу и ко всему подобному.

Ну и еще я научился одной очень важной вещи: что бы ни происходило, материал должен быть готов. Хоть камни с неба падают, хоть Дунай повернул вспять, хоть ты самовозгорелся – к десяти утра материал должен лежать на месте. Работа должна быть сделана, и никакие оправдания не принимаются», – сказал Скворцов.

