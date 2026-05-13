Гендиректор «Трактора» о тренере: «На днях договорились с Гордоном, остались финальные штрихи. Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты»

Гендиректор «Трактора» о тренере: на днях договорились с Гордоном.

Генеральный директор «Трактора » Иван Савин подтвердил информацию, что новым главным тренером команды станет Скотт Гордон.

63-летний американский специалист возглавлял «Айлендерс» и «Филадельфию», входил в тренерский штаб «Торонто», «Сан-Хосе» и сборной США на ОИ-2010, а также возглавлял национальную команду на ЧМ-2011.

Ранее челябинцы объявили об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера команды.

– Можете приоткрыть карты относительно фигуры нового наставника?

– Да, буквально на днях мы достигли договоренности со Скоттом Гордоном, и сейчас остались лишь финальные штрихи.

– Почему выбор пал именно на этого специалиста?

– Мы учитывали его опыт и стиль работы. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ.

У него огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учетом его мнения.

– Некоторые журналисты и эксперты будут говорить, что «Трактор» зациклен на иностранцах…

– Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Без каких-либо дополнительных ограничений.

Главный тренер – это ключевая позиция и важно, чтобы специалист был сильным. По развитию нашего тренерского корпуса в клубе тоже есть свои планы, – сказал Савин.