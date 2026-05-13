22

Гендиректор «Трактора» о тренере: «На днях договорились с Гордоном, остались финальные штрихи. Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подтвердил информацию, что новым главным тренером команды станет Скотт Гордон.

63-летний американский специалист возглавлял «Айлендерс» и «Филадельфию», входил в тренерский штаб «Торонто», «Сан-Хосе» и сборной США на ОИ-2010, а также возглавлял национальную команду на ЧМ-2011.

Ранее челябинцы объявили об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера команды. 

Можете приоткрыть карты относительно фигуры нового наставника?

– Да, буквально на днях мы достигли договоренности со Скоттом Гордоном, и сейчас остались лишь финальные штрихи.

Почему выбор пал именно на этого специалиста?

– Мы учитывали его опыт и стиль работы. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ.

У него огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учетом его мнения.

Некоторые журналисты и эксперты будут говорить, что «Трактор» зациклен на иностранцах…

– Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Без каких-либо дополнительных ограничений.

Главный тренер – это ключевая позиция и важно, чтобы специалист был сильным. По развитию нашего тренерского корпуса в клубе тоже есть свои планы, – сказал Савин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
22 комментария
Rudenzik:
Идиоты
обоснуй
Ну и что же? опять на те же грабли наступим? может сезон то и выдержит если опять же найдет ключики к команде, но я думаю что к ноябрю он укатит к себе в америку и уйдет в запой от такой российской техники))).
Вечеслав Волынец:
Гру лучшее что было с Трактором за 12 лет
Хесус НаваС:
Гру принял готовую команду которую собирал еще Анвар а потом подхватил Заварухин, с этой же командой ситуация совсем другая, тут все прийдется создавать заново, я бы сто раз подумал на месте Гордона прежде чем принимать такую развалину, это же практически растрельное место и
за год эту команду он вряд ли поднимет если он конечно не волшебник.
Почему не рассмотрели финского специалиста с опытом работы в КХЛ и насмотренностью более 800 матчей НХЛ?
Alex_M:
Финский специалист не лох, он только в столицах, даже в бывших ошивается.
Uriah Heep:
Грабли.
И причем старые ! Во всех смыслах.
Александр Кабидов:
Да-да. Но кто-то упорно минусует тех, кто придерживается этого мнения.
Где то заплакал мальчик Рома)))
Ольга Лебедева_1116766866:
И где ты ноешь?
Задолбал это савин с волковым, опять обделаются с америкашкой...
Мужчины! Как бы мы с вами тут не обсуждали Скотта Гордона, но у него все таки есть неоспоримое положительное качество - он не Роман Ротенберг!
