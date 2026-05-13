Максим Кузнецов продлил контракт с «Салаватом» на два года

«Салават Юлаев» продлил контракт с Максимом Кузнецовым.

Максим Кузнецов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимцев.

Соглашение рассчитано на два года.

Кузнецов присоединился к «Салавату» летом 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 62 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков.

Также на его счету 5 (4+1) очков в девяти играх плей-офф.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Кузнецов здорового человека
Удачи и без травм...
Отлично. Кузнецов один из немногих ВХЛовцев, кто сполна воспользовался шансом закрепиться в КХЛ. Гол в ворота Галкина в плей-офф был отличным. Для сравнения у Корбита, от которого тоже были определённые ожидания, ничего не получилось. Теперь главное без травм и продолжать прибавлять.
Хорошая новость... По крайней мере это боец за победу и прохлаждаться в лазарете он не собирается... Макс-удачи тебе ты Красавчик мы рады что ты снова составе. Такого Кузнецова надо ценить.
Желаю Максиму пройти путь от ВХЛ до первой тройки КХЛ. Потенциал есть.
отличная новость для Салавата Юлаева
Если правильно подойдёт к делу. Продолжит работать над собой. Может стать звездой уже в следующем сезоне. Удачи 🇧🇷💚🏒
Понятно Максим молодец, а другой Кузнецов как всегда готовится к НХЛ 😀
