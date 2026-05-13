Максим Кузнецов продлил контракт с «Салаватом» на два года

Максим Кузнецов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым », сообщает пресс-служба уфимцев.

Соглашение рассчитано на два года.

Кузнецов присоединился к «Салавату» летом 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 62 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков.

Также на его счету 5 (4+1) очков в девяти играх плей-офф.