Роман Скворцов о США: «Однажды покормил белку орехами, другие студенты написали жалобу. Мне вменили wild animal abuse и дали сто часов исправительных работ на почте»

Роман Скворцов рассказал, за что получил 100 часов исправительных работ в США.

«Однажды я покормил белку. Просто шел с орехами, увидел белку и решил ее угостить. Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу.

Мне вменили wild animal abuse – что-то вроде ненадлежащего обращения с дикими животными. И вот по этому эпизоду меня как раз признали виновным и дали сто часов исправительных работ на почте. Я там таскал коробки, что-то сортировал, клеил марки, короче, делал себя полезным.

Еще декан однажды решил провести со мной беседу на тему расизма. Кто-то ему сказал, что слышал, как я называл своего товарища словом на букву «н». Отмечу, что товарищ никакого недовольства этим не высказывал. Декан вызывает меня и говорит: «Слушай, я многого мог ожидать, но вот этого от тебя – нет». Я спрашиваю: «В чем дело?» Он объясняет, что поступил сигнал о расистском высказывании, и это совершенно неприемлемо. Объяснил ситуацию, но для декана она яснее не стала.

Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу». В общем, беседа продолжалась еще минут пятнадцать.

В конце он сообщил мне, что расизм – это плохо. Я сказал: «Безусловно». После чего уже почти вышел, а он мне вдогонку задал еще один вопрос: «А почему ваш друг тоже называет вас этим словом?» Я ответил: «Вот этого вам, бледнолицым, вообще не понять» – и закрыл дверь с той стороны. Навстречу поднялась секретарша декана, статная афроамериканка. «Что, и меня назовешь словом на букву «н»?!» «Да, легко, Нина (так ее звали). Как поживаете?» – сказал Скворцов.

