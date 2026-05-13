Роман Скворцов о США: «Однажды покормил белку орехами, другие студенты написали жалобу. Мне вменили wild animal abuse и дали сто часов исправительных работ на почте»
Известный комментатор Роман Скворцов вспомнил в интервью Спортсу’‘, как его привлекли к исправительным работам в США.
«Однажды я покормил белку. Просто шел с орехами, увидел белку и решил ее угостить. Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу.
Мне вменили wild animal abuse – что-то вроде ненадлежащего обращения с дикими животными. И вот по этому эпизоду меня как раз признали виновным и дали сто часов исправительных работ на почте. Я там таскал коробки, что-то сортировал, клеил марки, короче, делал себя полезным.
Еще декан однажды решил провести со мной беседу на тему расизма. Кто-то ему сказал, что слышал, как я называл своего товарища словом на букву «н». Отмечу, что товарищ никакого недовольства этим не высказывал. Декан вызывает меня и говорит: «Слушай, я многого мог ожидать, но вот этого от тебя – нет». Я спрашиваю: «В чем дело?» Он объясняет, что поступил сигнал о расистском высказывании, и это совершенно неприемлемо. Объяснил ситуацию, но для декана она яснее не стала.
Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу». В общем, беседа продолжалась еще минут пятнадцать.
В конце он сообщил мне, что расизм – это плохо. Я сказал: «Безусловно». После чего уже почти вышел, а он мне вдогонку задал еще один вопрос: «А почему ваш друг тоже называет вас этим словом?» Я ответил: «Вот этого вам, бледнолицым, вообще не понять» – и закрыл дверь с той стороны. Навстречу поднялась секретарша декана, статная афроамериканка. «Что, и меня назовешь словом на букву «н»?!» «Да, легко, Нина (так ее звали). Как поживаете?» – сказал Скворцов.
Что значит, тоже? А первую жалобу белка написала?
Скорее всего диалог с деканом прошёл менее изящно, затем Роман не раз задумывался: "надо было сказать так и этак", а в итоге выдал нам версию, отредактированную в собственном мозгу.
Алкаш на голубом глазу применил к своей жизни известный анекдот, ещё попутно и беспощадно его переврав)))
С "кто-то сказал что слышал" ---> "товарищ недовольства не высказывал" заорал)))
Я в принципе уже спокойнее к этому бреду отношусь, уяснив со временем, что просто не целевая аудитория, но мне всё равно интересно, кто адресаты этого шизофреника. Я так понимаю, сельские комбайнёры, которые трезвыми последний раз на свадьбу были при Ельцине... Хотя на фоне "У вас сын пропал, так значит у вас двойной праздник!" - Скворец ещё ничего))) Курить тока Рома ходи аккуратнее, а то второй раз башка не выдержит)))