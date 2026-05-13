  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Скворцов о США: «Однажды покормил белку орехами, другие студенты написали жалобу. Мне вменили wild animal abuse и дали сто часов исправительных работ на почте»
65

Роман Скворцов о США: «Однажды покормил белку орехами, другие студенты написали жалобу. Мне вменили wild animal abuse и дали сто часов исправительных работ на почте»

Роман Скворцов рассказал, за что получил 100 часов исправительных работ в США.

Известный комментатор Роман Скворцов вспомнил в интервью Спортсу’‘, как его привлекли к исправительным работам в США. 

«Однажды я покормил белку. Просто шел с орехами, увидел белку и решил ее угостить. Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу.

Мне вменили wild animal abuse – что-то вроде ненадлежащего обращения с дикими животными. И вот по этому эпизоду меня как раз признали виновным и дали сто часов исправительных работ на почте. Я там таскал коробки, что-то сортировал, клеил марки, короче, делал себя полезным.

Еще декан однажды решил провести со мной беседу на тему расизма. Кто-то ему сказал, что слышал, как я называл своего товарища словом на букву «н». Отмечу, что товарищ никакого недовольства этим не высказывал. Декан вызывает меня и говорит: «Слушай, я многого мог ожидать, но вот этого от тебя – нет». Я спрашиваю: «В чем дело?» Он объясняет, что поступил сигнал о расистском высказывании, и это совершенно неприемлемо. Объяснил ситуацию, но для декана она яснее не стала.

Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу». В общем, беседа продолжалась еще минут пятнадцать.

В конце он сообщил мне, что расизм – это плохо. Я сказал: «Безусловно». После чего уже почти вышел, а он мне вдогонку задал еще один вопрос: «А почему ваш друг тоже называет вас этим словом?» Я ответил: «Вот этого вам, бледнолицым, вообще не понять» – и закрыл дверь с той стороны. Навстречу поднялась секретарша декана, статная афроамериканка. «Что, и меня назовешь словом на букву «н»?!» «Да, легко, Нина (так ее звали). Как поживаете?» – сказал Скворцов. 

Роман Скворцов: встал на коньки в 40 и кайфует от рождения дочери в 50. Большое интервью

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
logoРоман Скворцов
logoNCAA
дискриминация
животные и спорт
logoМатч ТВ
logoКХЛ
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу». В общем, беседа продолжалась еще минут пятнадцать.

Невыдуманные истории о которых невозможно молчать.
Ответ Forza
Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу». В общем, беседа продолжалась еще минут пятнадцать. Невыдуманные истории о которых невозможно молчать.
100 часов получил за рассказы вот таких историй )
Надо было белку называть Нигга, а товарища кормить орехами и все было бы хорошо. Напутал по незнанию
Ответ Devilish
Надо было белку называть Нигга, а товарища кормить орехами и все было бы хорошо. Напутал по незнанию
Перепутал в тёмном переулке
"... Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу." Почему тоже написали? А что, белка первая накатала?!
"Однажды я покормил белку. Просто шел с орехами, увидел белку и решил ее угостить. Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу."
Что значит, тоже? А первую жалобу белка написала?
Ответ Timur Kapkaev
"Однажды я покормил белку. Просто шел с орехами, увидел белку и решил ее угостить. Это заметили другие студенты и тоже написали на меня жалобу." Что значит, тоже? А первую жалобу белка написала?
нет, он сам. заранее подстраховался, и выходит не зря.
Ответ Нео Вечкин
нет, он сам. заранее подстраховался, и выходит не зря.
Взоржал.
Не сомневаюсь, что в Америке много причуд, но этому рассказу совсем не верится - и с деканом он на короткой ноге, и подловил его, и в конце выдал изящный панч, ещё и над секретаршей иронично пошутил.

Скорее всего диалог с деканом прошёл менее изящно, затем Роман не раз задумывался: "надо было сказать так и этак", а в итоге выдал нам версию, отредактированную в собственном мозгу.
Если дал белкам арахис или ещё хуже миндаль, то американцы правы.
Ответ Lanc
Если дал белкам арахис или ещё хуже миндаль, то американцы правы.
А если чилибуху, рвотный орех?
Ответ Lanc
Если дал белкам арахис или ещё хуже миндаль, то американцы правы.
Арахис не орех
Еще декан однажды решил провести со мной беседу на тему расизма. Кто-то ему сказал, что слышал, как я называл своего товарища словом на букву «н». Отмечу, что товарищ никакого недовольства этим не высказывал. Декан вызывает меня и говорит: «Слушай, я многого мог ожидать, но вот этого от тебя – нет». Я спрашиваю: «В чем дело?» Он объясняет, что поступил сигнал о расистском высказывании, и это совершенно неприемлемо. Объяснил ситуацию, но для декана она яснее не стала. Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу»
___________________________

Алкаш на голубом глазу применил к своей жизни известный анекдот, ещё попутно и беспощадно его переврав)))

С "кто-то сказал что слышал" ---> "товарищ недовольства не высказывал" заорал)))
_______________________________

Я в принципе уже спокойнее к этому бреду отношусь, уяснив со временем, что просто не целевая аудитория, но мне всё равно интересно, кто адресаты этого шизофреника. Я так понимаю, сельские комбайнёры, которые трезвыми последний раз на свадьбу были при Ельцине... Хотя на фоне "У вас сын пропал, так значит у вас двойной праздник!" - Скворец ещё ничего))) Курить тока Рома ходи аккуратнее, а то второй раз башка не выдержит)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Еще декан однажды решил провести со мной беседу на тему расизма. Кто-то ему сказал, что слышал, как я называл своего товарища словом на букву «н». Отмечу, что товарищ никакого недовольства этим не высказывал. Декан вызывает меня и говорит: «Слушай, я многого мог ожидать, но вот этого от тебя – нет». Я спрашиваю: «В чем дело?» Он объясняет, что поступил сигнал о расистском высказывании, и это совершенно неприемлемо. Объяснил ситуацию, но для декана она яснее не стала. Тогда я решил задать ему встречный вопрос. Говорю: «Представьте: вы идете вечером домой, заходите в переулок, на вас нападает человек с оружием и требует деньги. Какого он цвета?» Он отвечает: «Черного». Потом тут же спохватывается: «То есть я хотел сказать, что темно, я не вижу» ___________________________ Алкаш на голубом глазу применил к своей жизни известный анекдот, ещё попутно и беспощадно его переврав))) С "кто-то сказал что слышал" ---> "товарищ недовольства не высказывал" заорал))) _______________________________ Я в принципе уже спокойнее к этому бреду отношусь, уяснив со временем, что просто не целевая аудитория, но мне всё равно интересно, кто адресаты этого шизофреника. Я так понимаю, сельские комбайнёры, которые трезвыми последний раз на свадьбу были при Ельцине... Хотя на фоне "У вас сын пропал, так значит у вас двойной праздник!" - Скворец ещё ничего))) Курить тока Рома ходи аккуратнее, а то второй раз башка не выдержит)))
Журналистка извинилась уже, написала, что её не так поняли, и вообще это враги клевещут.
Ответ brig_Mercury
Журналистка извинилась уже, написала, что её не так поняли, и вообще это враги клевещут.
Да понятное дело, что лоханулась, я как раз девку не виню, хотя ей не то что интервью брать, ей половой орган доверить нельзя. Но я про сам факт, что сформировалась такая система, при которой такие реплики вообще возможными стали)))
Орехи разные бывают, что-то не уточнил какими именно. Вряд ли он натуральные шел и лузгал. Если какими-то солёными и т. п., то правильно сделали, может поумнеет немного
Ответ Alex K_1116553648
Орехи разные бывают, что-то не уточнил какими именно. Вряд ли он натуральные шел и лузгал. Если какими-то солёными и т. п., то правильно сделали, может поумнеет немного
Так, может, кукурузу, протравленную глифосатом, людям есть нельзя, а их кормят. А вы о белках беспокоитесь.
Краткое содержание: ко мне пришла белочка, я назвал ее словом на букву Н, и закинулся ещё орешками
Ответ Граф Монте-Кристо
Краткое содержание: ко мне пришла белочка, я назвал ее словом на букву Н, и закинулся ещё орешками
лул
Ответ Граф Монте-Кристо
Краткое содержание: ко мне пришла белочка, я назвал ее словом на букву Н, и закинулся ещё орешками
Закинулся бумагой и сам себе звезда.
Он не сказал чем покормил, может и верно вменили wild animal abuse😀
Ответ Ol An
Он не сказал чем покормил, может и верно вменили wild animal abuse😀
Он сказал, чем покормил - орешками.
Ответ Ol An
Он не сказал чем покормил, может и верно вменили wild animal abuse😀
Да, в зоопарках часто на клетках висит "Кормить животных запрещается". И в парках нередко встречается. Видимо, штраф в зоопарке его бы тоже удивил
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Скворцов о профессиональной карьере баскетболиста: «Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом»
13 мая, 08:28
Роман Скворцов: «Наметившееся возвращение гегемонии ЦСКА – заслуга Пистиолиса»
12 мая, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
15 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
44 минуты назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
54 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
30 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
40 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем