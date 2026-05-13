Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром» на год. Защитник перешел в клуб по ходу сезона

Егор Рыков продолжит карьеру в «Амуре».

Егор Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром » на год, сообщает пресс-служба хабаровчан.

Защитник присоединился к команде из «Трактора» в ноябре 2025 года и за клуб провел 22 матча, набрав 9 (1+8) очков.

Всего в КХЛ он набрал 76 (7+69) очков в 379 матчах при общем показателе полезности «минус 4».

В составе СКА Рыков завоевал Кубок Гагарина в 2017 году