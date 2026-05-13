Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром» на год. Защитник перешел в клуб по ходу сезона
Егор Рыков продолжит карьеру в «Амуре».
Егор Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром» на год, сообщает пресс-служба хабаровчан.
Защитник присоединился к команде из «Трактора» в ноябре 2025 года и за клуб провел 22 матча, набрав 9 (1+8) очков.
Всего в КХЛ он набрал 76 (7+69) очков в 379 матчах при общем показателе полезности «минус 4».
В составе СКА Рыков завоевал Кубок Гагарина в 2017 году
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Амура»
подписали, а зачем? по игре в прошлом сезоне явно на выход один из железных кандидатов, или думают что лучше никого не подпишут… печально в общем
