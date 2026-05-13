Сеннеке – 4-й новичок НХЛ за 25 лет с голевой серией из 4 игр в Кубке Стэнли. Он повторил рекорд «Дакс» по числу шайб в плей-офф для новичков (5)
Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке забросил шайбу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3 ОТ, 2-3).
В текущем плей-офф на счету 20-летнего канадца стало 6 (5+1) очков в 11 играх при полезности «минус 5». Текущая голевая серия – 4 матча.
Сеннеке – 4-й новичок лиги за последние 25 лет, кому удалось забить в 4 подряд кубковых играх. Также в списке Никлас Бэкстрем (2008, «Вашингтон»), Логан Кутюр (2011, «Сан-Хосе») и Остон Мэттьюс (2017, «Торонто»).
Кроме того, 3-й номер драфта-2024 повторил клубный рекорд «Дакс» по числу шайб в плей-офф для новичков. Его установил Бобби Райан (2009, 5 шайб в 13 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Осталось только защиту им подтянуть, и это будет совершенная команда!
нужно снова найти современных Пронгера и Нидермайера)