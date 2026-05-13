Сеннеке – 4-й новичок НХЛ за 25 лет с голевой серией из 4 игр в Кубке Стэнли. Он повторил рекорд «Дакс» по числу шайб в плей-офф для новичков (5)

Беккетт Сеннеке – 4-й новичок НХЛ за 25 лет с голевой серией из 4 игр в КС.

Форвард «Анахайма » Беккетт Сеннеке забросил шайбу в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (2:3 ОТ, 2-3).

В текущем плей-офф на счету 20-летнего канадца стало 6 (5+1) очков в 11 играх при полезности «минус 5». Текущая голевая серия – 4 матча.

Сеннеке – 4-й новичок лиги за последние 25 лет, кому удалось забить в 4 подряд кубковых играх. Также в списке Никлас Бэкстрем (2008, «Вашингтон »), Логан Кутюр (2011, «Сан-Хосе ») и Остон Мэттьюс (2017, «Торонто»).

Кроме того, 3-й номер драфта-2024 повторил клубный рекорд «Дакс» по числу шайб в плей-офф для новичков. Его установил Бобби Райан (2009, 5 шайб в 13 играх).