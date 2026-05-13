Тюкавин ожидает приезда Овечкина в Россию: «Если получится, увидимся с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем. На льду шайбы покидаем»
Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин ждет возвращения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.
Ранее сообщалось, что 40-летний хоккеист прилетит в Москву 13 мая.
«Если получится увидеться, увидимся с ним с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем.
Конечно, совместная тренировка. Съездим на лед, потренируемся, покидаем шайбы. Конечно, ждем его», – сказал Тюкавин.
Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Саня в Москву, а Тюкавин в Питер перешел. Пойдёт в баню со Смоловым
