Тюкавин ожидает приезда Овечкина в Россию: «Если получится, увидимся с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем. На льду шайбы покидаем»

Футболист московского «Динамо » Константин Тюкавин ждет возвращения капитана «Вашингтона » Александра Овечкина в Россию.

Ранее сообщалось, что 40-летний хоккеист прилетит в Москву 13 мая.

«Если получится увидеться, увидимся с ним с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем.

Конечно, совместная тренировка. Съездим на лед, потренируемся, покидаем шайбы. Конечно, ждем его», – сказал Тюкавин.

Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

