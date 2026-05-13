  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ФХР выдвинула гендиректора организации Курбатова в Совет ИИХФ. С 2021 года от России туда входил Павел Буре
3

ФХР выдвинула гендиректора организации Курбатова в Совет ИИХФ. С 2021 года от России туда входил Павел Буре

ФХР выдвинула гендиректора организации Дмитрия Курбатова в Совет ИИХФ.

Правление Федерации хоккея России объявило о выдвижении генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выборы пройдут в октябре 2026 года. Ожидается, что тогда же будет избран и новый президент ИИХФ. Действующий глава федерации Люк Тардиф ранее заявил, что не будет переизбираться. 

«Правление учло богатый управленческий опыт Курбатова, в том числе по международному направлению, его авторитет в международной хоккейной семье.

Дмитрий Анатольевич работал в оргкомитете по подготовке к ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, много контактировал с ИИХФ на различных хоккейных должностях, курировал подготовку и реализацию заявок ФХР на получение прав проведения чемпионатов мира 2016 и 2023 годов в Москве и Санкт-Петербурге, молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирские и Омске, юниорского чемпионата мира 2018 года в Челябинске и Магнитогорске, женского молодежного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове», – говорится в заявлении ФХР. 

Отметим, что с 2021 года членом Совета ИИХФ от России был бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре. Он занимал должность специального представителя ФХР по международным делам.

Сборные России всех возрастов не участвуют в международных турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФХР
logoКХЛ
logoПолитика
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
Дмитрий Курбатов
logoсборная России U-18
logoПавел Буре
logoЧМ по хоккею
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею юниорский
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoИИХФ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А как же гений хоккейного цеха
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А как же гений хоккейного цеха
У него нет выезда из страны, Барак запретил пожизненно.
я так понимаю Буре пошёл на повышение?хотя что за глупый вопрос вся система так в стране работает.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
15 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
44 минуты назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
54 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
30 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
40 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем