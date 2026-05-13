ФХР выдвинула гендиректора организации Курбатова в Совет ИИХФ. С 2021 года от России туда входил Павел Буре

ФХР выдвинула гендиректора организации Дмитрия Курбатова в Совет ИИХФ.

Правление Федерации хоккея России объявило о выдвижении генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выборы пройдут в октябре 2026 года. Ожидается, что тогда же будет избран и новый президент ИИХФ. Действующий глава федерации Люк Тардиф ранее заявил, что не будет переизбираться.

«Правление учло богатый управленческий опыт Курбатова, в том числе по международному направлению, его авторитет в международной хоккейной семье.

Дмитрий Анатольевич работал в оргкомитете по подготовке к ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, много контактировал с ИИХФ на различных хоккейных должностях, курировал подготовку и реализацию заявок ФХР на получение прав проведения чемпионатов мира 2016 и 2023 годов в Москве и Санкт-Петербурге, молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирские и Омске, юниорского чемпионата мира 2018 года в Челябинске и Магнитогорске, женского молодежного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове», – говорится в заявлении ФХР.

Отметим, что с 2021 года членом Совета ИИХФ от России был бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре. Он занимал должность специального представителя ФХР по международным делам.

Сборные России всех возрастов не участвуют в международных турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.