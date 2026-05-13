«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что клуб возглавит американец Гордон

«Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера.

«Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» – говорится в заявлении челябинцев.

56-летний специалист вошел в тренерский штаб челябинцев в ноябре прошлого года, а в декабре стал главным тренером.

Под руководством Корешкова «Трактор» занял 6-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил «Ак Барсу» (1-4).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» станет 63-летний американский специалист Скотт Гордон.

