«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что клуб возглавит американец Гордон
«Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» – говорится в заявлении челябинцев.
56-летний специалист вошел в тренерский штаб челябинцев в ноябре прошлого года, а в декабре стал главным тренером.
Под руководством Корешкова «Трактор» занял 6-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил «Ак Барсу» (1-4).
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» станет 63-летний американский специалист Скотт Гордон.
«Трактор» возглавит американец из худшей команды лиги юниоров. Да ладно?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Трактора»
новый ГТ сочинцев?
