  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рафф о «Баффало» после 3:2 с «Монреалем»: «Наконец-то мы достигли того уровня, на котором должны быть. В предыдущих играх были слишком расслаблены»
4

Рафф о «Баффало» после 3:2 с «Монреалем»: «Наконец-то мы достигли того уровня, на котором должны быть. В предыдущих играх были слишком расслаблены»

Линди Рафф о «Баффало»: наконец-то мы достигли уровня, на котором должны быть.

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф положительно оценил игру команды в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2). 

Об игре

«В предыдущих играх мы были слишком расслаблены, а сегодня вечером подтянулись. Мы наконец-то достигли того уровня, на котором должны быть. Мы снова выглядели похожими на самих себя – от начала до конца». 

О возвращении Юкко-Пекки Луукконена в ворота – финн сыграл впервые с 21 апреля и отразил 28 из 30 бросков

«Он очень много работал, зная, что его шанс обязательно придет. Дней пять-шесть дней назад я говорил с ним, о том, что его время настанет Просто нужно быть готовым.

Сейчас такой момент, когда требуются решающие сэйвы. Можно сказать, что мы хорошо отыграли в меньшинстве, но нам все равно были нужны сэйвы в решающий момент. Сегодня он сделал 3 или 4 таких», – сказал Рафф. 
 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМонреаль
logoКубок Стэнли
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoБаффало
logoЛинди Рафф
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю , Раф, хоккейные Боги хотят продолжение этой серии, Хабс были поинтереснее сегодня, имхо
Ответ Striderogolik
Не знаю , Раф, хоккейные Боги хотят продолжение этой серии, Хабс были поинтереснее сегодня, имхо
Соглашусь, но реализация пп просто бедовая была. А Сейбрз повезло с голом Томпсона, ничья в основное, наверное, была более закономерна.

Хотя манипак считает, что по стате баффало на победу наиграл более чем в 70% симуляций из 1000)
Ответ Striderogolik
Не знаю , Раф, хоккейные Боги хотят продолжение этой серии, Хабс были поинтереснее сегодня, имхо
Ну конечно когда судьи на твоей стороне, что бы не играть
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
15 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
44 минуты назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
54 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
30 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
40 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем