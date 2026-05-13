Рафф о «Баффало» после 3:2 с «Монреалем»: «Наконец-то мы достигли того уровня, на котором должны быть. В предыдущих играх были слишком расслаблены»

Линди Рафф о «Баффало»: наконец-то мы достигли уровня, на котором должны быть.

Главный тренер «Баффало » Линди Рафф положительно оценил игру команды в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (3:2, 2-2).

Об игре

«В предыдущих играх мы были слишком расслаблены, а сегодня вечером подтянулись. Мы наконец-то достигли того уровня, на котором должны быть. Мы снова выглядели похожими на самих себя – от начала до конца».

О возвращении Юкко-Пекки Луукконена в ворота – финн сыграл впервые с 21 апреля и отразил 28 из 30 бросков

«Он очень много работал, зная, что его шанс обязательно придет. Дней пять-шесть дней назад я говорил с ним, о том, что его время настанет Просто нужно быть готовым.

Сейчас такой момент, когда требуются решающие сэйвы. Можно сказать, что мы хорошо отыграли в меньшинстве, но нам все равно были нужны сэйвы в решающий момент. Сегодня он сделал 3 или 4 таких», – сказал Рафф.

