  • Рябыкин о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Ак Барс» хотел вывести Радулова из равновесия – ошибочная тактика. Слова Денисенко только раззадорили Александра и «Локомотив»
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о первом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1, 1-0). 

– Дмитрий, «Локомотив» уверенно взял первый матч финала с «Ак Барсом». Для вас это сюрприз?

– Во-первых, не сказал бы, что победа Ярославля была уверенной. Казань уступила только второй период, а первый и третий прошли минимум на равных.

Во-вторых, не сюрприз то, что «Ак Барс» будет тяжелее вкатываться в серию, чем «Локомотив». Полторы недели паузы – серьезный срок, и Казани пришлось набирать кондиции, это было видно. Тогда как Ярославль отдыхал два-три дня, это оптимальный срок, чтобы и восстановиться, и не потерять игровой тонус.

– За счет чего выиграл «Локомотив»?

– Казань во всех раундах плей-офф выглядела мощнее и солиднее, чем соперники – «Трактор», Минск, «Магнитка». Но в финале впервые встретилась с командой, которая не уступает ни в габаритах, ни в борьбе. Было видно, что для «Ак Барса» это непривычно.

Огромную роль сыграли быстрые голы Ярославля во втором периоде. Игра из равной и закрытой тут же превратилась в немного авантюрную, где Казани нужно было отыгрываться.

Третий момент – игра против Радулова. Показалось, что ставилась задача вывести лидера «Локомотива» из равновесия, оказать на него максимальное давление. Но тут очень тонкий и спорный момент. 

– В чем тонкость и спорность?

– В психологии. Александр – такой мастер, который способен оттолкнуться от какого-то конфликта или провокации, запитаться от них дополнительной энергией.

У Радулова и так с мотивацией все в порядке, его бывший клуб «Ак Барс» для него особый раздражитель. А тут какие-то яркие слова ему говорит молодой Денисенко – и они только раззадоривают и Александра, и его команду. Старт второго периода это показал и доказал.

Думаю, с такой тактикой по Радулову игроки Казани ошиблись. Это не говоря об этическом моменте со стороны молодого игрока, которому – в отличие от Александра – еще доказывать и доказывать, – сказал Рябыкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Денисенко - щегол, вздумавший погарцевать перед медведем! Жаль, что он не читал всем известную басню И.А. Крылова))))
Сегодня Сашок покусает ещё, а если зубы будут загрызет однако.
да не "бабу Шуру" надо третировать, а Исайку - он точно поплывет!
Согласен на 100 процентов.
