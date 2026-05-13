Макнэбб травмировал Пелинга в 5-м матче серии с «Анахаймом» и был удален до конца игры на 09:00. «Вегас» остался с 5 защитниками, Теодор сыграл 30 минут

Брэйден Макнэбб травмировал Райана Пелинга в 5-м матче «Вегаса» и «Анахайма» .

«Вегас » провел большую часть пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2) с 5 защитниками после удаления Брэйдена Макнэбба .

В середине первого периода 35-летний канадец нанес травму форварду «Дакс» Райану Пелингу , врезавшись в него у борта.

Игрок калифорнийцев не смог продолжить матч, судьи выписали Макнэббу удаление до конца игры за атаку игрока, не владеющего шайбой.

«Анахайм» один раз использовал пятиминутное большинство, сумев открыть счет.

«Голден Найтс» остались с 5 защитниками, в итоге трое из них сыграли больше 25 минут – Ши Теодор (30:00), Ноа Хэнифин (28:01) и Расмус Андерссон (26:37).