Барбашев применил 7 силовых приемов в 5-м матче с «Анахаймом». Форвард «Вегаса» лидирует по числу хитов (61 в 11 играх) в текущем плей-офф НХЛ

Иван Барбашев применил 7 силовых приемов в 5-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев был активен в силовой борьбе в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2).

30-летний нападающий (18:20, «+1», 1 бросок в створ) остался без набранных очков, при этом применив 7 силовых приемов (из них 3 – против защитника «Дакс» Джона Карлсона ) и сделав 1 перехват.

В текущем плей-офф у россиянина 8 (3+5) баллов в 11 играх при полезности «+1». Он является лидером текущего розыгрыша плей-офф НХЛ по числу хитов (61 в 11 играх, 5,54 в среднем за игру).

В топ-3 также входят его одноклубник Киган Колесар (51 в 11) и Маркус Фолиньо («Миннесота», 50 в 10). Яков Тренин («Миннесота», 47 в 8) делит пятое место еще с двумя игроками.