Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ с Болди, Станковеном и Хауденом. У всех игроков по 7 шайб

Павел Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил две шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2).

В текущем плей-офф НХЛ на счету 25-летнего россиянина стало 9 (7+2) очков в 11 играх при полезности «+4».

Он делит лидерство в гонке снайперов с текущего розыгрыша с одноклубником Бреттом Хауденом (7 шайб в 11 играх), а также форвардами Мэттью Болди («Миннесота », 7 в 10) и Логаном Станковеном («Каролина», 7 в 8).