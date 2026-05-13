Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ с Болди, Станковеном и Хауденом. У всех игроков по 7 шайб
Павел Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2).
В текущем плей-офф НХЛ на счету 25-летнего россиянина стало 9 (7+2) очков в 11 играх при полезности «+4».
Он делит лидерство в гонке снайперов с текущего розыгрыша с одноклубником Бреттом Хауденом (7 шайб в 11 играх), а также форвардами Мэттью Болди («Миннесота», 7 в 10) и Логаном Станковеном («Каролина», 7 в 8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Паша красавчик 💪
У Станковена какой-то нереальный коэффициент. Если в ближайшей игре сделает дубль, будет гол за игру в среднем.
У Станковена какой-то нереальный коэффициент. Если в ближайшей игре сделает дубль, будет гол за игру в среднем.
Осталось дождаться этой ближайшей игры). С ожиданием соперника у Каролины проблем куда больше пока, чем с победой над противником)).
У Вегаса отличная глубина в команде , Колорада с ними будет не просто
У Вегаса отличная глубина в команде , Колорада с ними будет не просто
Колорадо посильнее уточек)) про минек тоже писали, что с Капризом,Хьюзом,Болди и хорошими вратарями обыграют, но как видим 3-1 и шансов у минек мало, а сота даже посильнее Вегаса будет
Колорадо посильнее уточек)) про минек тоже писали, что с Капризом,Хьюзом,Болди и хорошими вратарями обыграют, но как видим 3-1 и шансов у минек мало, а сота даже посильнее Вегаса будет
Я думал свип будет с Миней. А с Вегасом очень тяжело будет Колорадо
Знатная заруба будет в финале Станк против Дорофея
Уже прошли Уток?)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем