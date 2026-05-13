Дорофеев получил шайбой в колено, блокируя бросок Лакомба в 5-м матче с «Анахаймом». Форвард «Вегаса» продолжил игру и стал автором победного гола

Павел Дорофеев получил шайбой в колено, заблокировав бросок Джексона Лакомба.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил 2 шайбы и сделал 2 блока в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2).

В середине второго периода 25-летний россиянин заблокировал бросок защитника «Дакс» Джексона Лакомба . Шайба попала Дорофееву в колено, и некоторое время он не мог подняться со льда.

На лед вышли сотрудники медицинского персонала «Голден Найтс». Павел смог доехать до раздевалки, стараясь не опираться на травмированную ногу.

Еще до завершения второго периода он вернулся на скамейку и продолжил матч, в котором в итоге оформил дубль с победным голом в овертайме.