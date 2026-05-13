Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом» и стал 1-й звездой. У него 7+2 в 11 играх в текущем плей-офф
Павел Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом».
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2).
Второй гол 25-летний россиянин забил в овертайме, принеся команде победу. Его признали первой звездой встречи.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Дорофеева стало 9 (7+2) очков в 11 играх при полезности «+4».
Сегодня Павел (16:30, 1:34 – в большинстве) завершил встречу с «+1».
Он реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока (в результате второго из них получил шайбой в колено и на некоторое время ушел в раздевалку) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Рост сто восемьдесят пять, национальность Раша
По-дацюковски