Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом» и стал 1-й звездой. У него 7+2 в 11 играх в текущем плей-офф

Павел Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил две шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:2 ОТ, 3-2).

Второй гол 25-летний россиянин забил в овертайме, принеся команде победу. Его признали первой звездой встречи.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Дорофеева стало 9 (7+2) очков в 11 играх при полезности «+4».

Сегодня Павел (16:30, 1:34 – в большинстве) завершил встречу с «+1».

Он реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока (в результате второго из них получил шайбой в колено и на некоторое время ушел в раздевалку) и допустил 1 потерю.