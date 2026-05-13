  • Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом» и стал 1-й звездой. У него 7+2 в 11 играх в текущем плей-офф
Павел Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме в 5-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3-2). 

Второй гол 25-летний россиянин забил в овертайме, принеся команде победу. Его признали первой звездой встречи. 

В текущем плей-офф НХЛ на счету Дорофеева стало 9 (7+2) очков в 11 играх при полезности «+4». 

Сегодня Павел (16:30, 1:34 – в большинстве) завершил встречу с «+1».

Он реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока (в результате второго из них получил шайбой в колено и на некоторое время ушел в раздевалку) и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Дорофеев Паша в плей-офф е*ашит
Рост сто восемьдесят пять, национальность Раша
Ответ Десятый номер
Комментарий скрыт
Ответ Десятый номер
Претендует на кэпхит в 8 лямов евро
Опасный клатчер, схватывает на лету.
Ещё забыли написать, что он получил сильный удар шайбой в колено во втором периоде и на какое-то время покидал площадку, хромая .. просто на одной ноге сегодня вытащил рыцарей ..
Ответ Дмитрий Вагнер
Что же будет на двух?
Ответ ЭЮЯ
Ему б ещё нормальные доспехи и коня! Вообще было бы не остановить!
Зарабатывает себе на новый контракт. С ростом потолка 8-10 лямов получит судя по всему.
Ответ frol92
Недавно здесь в какой-то статье высказывались сомнения, получится ли у Вегаса продлить его и нужно ли это вообще.
Ответ Фанатка Баевой
Ну, желающих и без Вегаса будет.
Помнится на спортсе говорили о потенциальном составе на Олимпиаду. И один "эксперт" не включил в состав Дорофеева. А парень реально жжёт. Удачи в борьбе за чашку))
Ответ Emil_shah
Помню этот пост. Я ещё задал вопрос автору, почему вместо Дорофеева он поставил Мичкова? Он ответил, что Мичков перспективнее.
Ответ Melnikov1968
Еще одно подтверждение тому, что дилетанты авторы на хоккейной ветке.
Ну Паша....)) Первую шайбу красиво наработал чрез эффектный отбор, а вторую незаметным движением рук свершил небольшое чудо и никакого мошенства.) Да уж, я все думал за счет чего же все-таки он так прибавляет из года в год? Ну там целый набор скиллов у него на высочайшем уровне -это понятно, но мало обращал внимание на его контроль и чувство шайбы - именно этот навык Павел прокачал до имбы по сути, дааа, и второй его гол сие наглядно показал, так расположить клюшку, рассчитав мгновение летящей и вращающейся шайбы, при этом вложить именно ограниченное и точное усилие в скоротечный период времени -все это уже высший пилотаж уровня легенды. Браво! Тут только можно восхищаться, при чем надо учитывать и игровую ситуацию всех шайб. Да, впечатлил. ЗДОРОВЬЯ и удачи нашим пацанам.
Ответ Buturlin
Первую шайбу красиво наработал чрез эффектный отбор
По-дацюковски
В первом случае он ещё и начинающуюся атаку противника прервал, отобрав шайбу в зоне атаки. Трудовой гол.
Ответ Фанатка Баевой
Первый гол - это праймовый Дацюкиан плей
Продолжает жечь после отличной регулярки... так держать!
как его называл ведущий ESPN, Scorofeyev себе на отличный контракт наиграл. только вот как Вегас будет решать свой ахтунг с кепкой - большой вопрос.
Тагильская школа хоккея рулит! В КХЛ тащит Радулов, в НХЛ Дорофеев! 🤘💪
Ответ Магия Кучерова
я по ДЮСШ играл против тагильский, радулова в том числе , звери конечно
