«Вегас» повел 3-2 в серии с «Анахаймом», выиграв 5-й матч (3:2 ОТ). Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме, Гертл набрал 1+1, Айкел – 0+2
Автором победной шайбы «Голден Найтс» в овертайме стал российский форвард Павел Дорофеев, оформивший дубль. Его признали первой звездой встречи.
По 2 очка в составе победителей также набрали форварды Томаш Гертл (1+1, 2-я звезда) и Джек Айкел (0+2, включая голевой пас в овертайме).
В тройку звезд также вошел вратарь «рыцарей» Картер Харт, отразивший 34 из 36 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
