«Вегас» повел 3-2 в серии с «Анахаймом», выиграв 5-й матч (3:2 ОТ). Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме, Гертл набрал 1+1, Айкел – 0+2

«Вегас» обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-2). 

Автором победной шайбы «Голден Найтс» в овертайме стал российский форвард Павел Дорофеев, оформивший дубль. Его признали первой звездой встречи. 

По 2 очка в составе победителей также набрали форварды Томаш Гертл (1+1, 2-я звезда) и Джек Айкел (0+2, включая голевой пас в овертайме). 

В тройку звезд также вошел вратарь «рыцарей» Картер Харт, отразивший 34 из 36 бросков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Дорофеев на Конн Смайт идет?
Очень рад за Павла, своим трудом пробился из колхоза в основу одного из лучших клубов НХЛ, полностью заменил Маршессо, и после двух сезонов с 35+ голами и отличного плей-офф может просить контракт начиная с 8-9 миллионов в год, снайперы товар штучный
Пашка - просто монстр! Снайпер что надо!
Дорофеев молодчина. Показывает себя кубковым бойцом.
Паша красавчик , приятно за его игрой наблюдать
Нормальная статистика 35+ в 2 х сезонах подряд. Но даже если он продолжит забивать так лет 13ть, то это будет 500-600 шайб за карьеру. И теперь представьте, что у Овечкина >900, это уму не постижимо.
Ответ Furyus
Он RFA.
Будет интересно, сколько Вегас ему предложит.
Кэнневиль ведь тёртый калач. Чуть в движении нужно добавить было против цыганвы этой и, конечно,такие ошибки в обороне на пятачке недопустимы в плей-офф. В итоге: серия подвисла.
Очень достойная и интересная серия выходит! Кому как, а мне эта серия нравится больше всех пока что из второго раунда. Баффало и Хабс тоже идут на равных, но хоккей который тут показывают мне больше симпатизируют(хотя, может быть потому что сами Дакс и Вегас мне тоже нравятся больше чем восточные)
Колорадо - Минька может шустрее и сильнее будут, но там есть явный фаворит и больше смотришь с мыслью «что будет делать Миннесота сегодня?»
