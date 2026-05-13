«Вегас» повел 3-2 в серии с «Анахаймом», выиграв 5-й матч (3:2 ОТ). Дорофеев сделал дубль с голом в овертайме, Гертл набрал 1+1, Айкел – 0+2

«Вегас » обыграл «Анахайм » (3:2 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-2).

Автором победной шайбы «Голден Найтс» в овертайме стал российский форвард Павел Дорофеев , оформивший дубль. Его признали первой звездой встречи.

По 2 очка в составе победителей также набрали форварды Томаш Гертл (1+1, 2-я звезда) и Джек Айкел (0+2, включая голевой пас в овертайме).

В тройку звезд также вошел вратарь «рыцарей» Картер Харт, отразивший 34 из 36 бросков.