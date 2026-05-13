  • Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Локомотив» во 2-м матче финала (5:1) и сравнял счет в серии – 1-1. У Миллера 3+1, у Барабанова и Галимова по 2 ассиста
«Локомотив» уступил «Ак Барсу» (1:5) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, счет в серии равный – 1-1.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Хет-трик в матче сделал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, также на его счету одна голевая передача. У Артема Галимова и Александра Барабанова по 2 ассиста.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
За ак барс
Вот все команды плей-офф посмотрел. Столько грязи, провокаций, симуляций как у локомотива, ни у кого. Радулов самого маленького Миллера выбирает, и петушится на него. И это чемпион. позорище.
За Локомотив!
Судьям неуд, нельзя так вальяжно судить. Радулову даже 2 не дали за удар по вратарю и попытку драки.
Барсы красавчики, просто уничтожили Локо, и в конце наказали за всю грязь и нападения со спины. Миллер наш Макар, просто бог
так конечно нет, он же смотрит с одной позиции матч) они же победили)
Сколько грязи в комментах... И с нашей и с Казанской стороны. Хокки отыграли, подрались, побились и забыли, в одном котле варятся, а болелы поубивать готовы друг друга... Надо бы поуважительней, что ли, друг к другу, это финал, слабых тут не может быть.
Чувак) Ты правда на спортсе решил искать любви, мира и справедливости?)) Ты ошибся адресом. Здесь только помои и ад. Адекватные попадаются конечно, но не чаще чем в обычной жизни. PS хоккей отличный. Не хуже чем за океаном. Смотрю их тоже и есть с чем сравнивать.
Согласна конечно, надо стараться вести себя достойно.
Крутой матч. Исаев, несмотря на четыре пропущенные, играл в режиме бога. У Билялова была своя минута славы в меньшинстве. Все подтащил. АБ в атаке прекрасен. 5 забили, а сколько еще не залетело. Выходы 1 в 0, перекладина, моментов создали какое-то безумное количество. Локо тоже был неплох. Много борьбы, много движения. Но тактика играть с максимальной жесткостью против Ак Барса довольно спорная. Они кого там смутить то жесткостью и грубостью хотят? Для АБ и такой хоккей вполне себе комфортен. Ну и Миллер лютый топ конечно. Сколько у них с Лямкиным уже по +18? Мало пар таких было в истории КХЛ. Против всех доминируют.
Яшкина как героя встречали на скамейке, атмосфера в команде крутая
Зря Локо на грязь перешел, Ак Барс этим не испугаешь, наоборот, это их заводит. Минск на этом погорел
Так про это и речь. Уж в плане грязи при желании с Ак Барсом тяжело будет любой команде лиги😆
Судьи тому виной
Псину успокоил Миллер делом👌🏼 красава Митч
