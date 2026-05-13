Кубок Чемпиона России. «Югра» выиграла серию у «Нефтяника» (4-3) и встретится с «Химиком» в финале
«Югра» выбила «Нефтяник» в полуфинале Кубка Чемпиона России.
«Югра» победила «Нефтяник» (2:1, 4-3) в седьмом матче полуфинальной серии Olimpbet ВХЛ и сыграет с «Химиком» в финале Кубка Чемпиона России.
ВХЛ
1/2 финала
«Югра» – «Нефтяник» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 19 Гарайшин (Марушев)
1:1 – 37 Удот (Фаттахов)
2:1 – 47 Рассейкин (Макеев, Подкорытов)
Счет в серии: 4-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ВХЛ
2 комментария
В тв трансляции после гола Югры стал счет 1-2 в пользу нефтяника, тут счет 0-0 к концу третьего периода. А противостояние то отличное
Биг нт Нефтянику за камбэк в серии с 0:3, но вот ребят с Ак Барса казанцы могли бы оставить на решающий матч, по сути, ослабили команду перед самым важным матчем сезона. У Комкова с Тереховым-старшим все равно шансы на дебют в финале КГ близки к нулю
