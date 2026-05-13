  • Эрикссон Эк и Брудин не сыграют в 5-м матче с «Колорадо». Игроки «Миннесоты» не выходили на лед в серии из-за травм
15

Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин не поедут с «Миннесотой» на матч с «Колорадо».

Игроки «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин пропустят пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (1-3).  

Игроки не поедут с командой в Денвер, где состоится игра. Причина отсутствия обоих шведов – травма нижней части тела. 

Эрикссон Эк (3+2 в 6 играх в текущем плей-офф при полезности «+7») и Брудин (0+1 в 5 играх при «+2») не выходили на лед в серии с «Эвеланш». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Потеря Эка для соты оч большая, это если бы лавины потеряли не Биг Мака конечно, но Нечаса или Макара. Плохо что решает не спортивный уровень команд, а травмы
Ответ Vtx
Колородо без Лекхонена и Малински играет, это основные игрок, Менсон только вышел на последнюю игру. Все в равных условиях, это плейофф- не надо ныть
Ответ Vtx
Сравнил Эка с Макаром и Нечасом)) как бы разного уровня игроки)
Против машины, которую собрали в Колорадо под знамена ПО, еще и без единственного центра уровня топ-6... Грустная история
Ответ artaleron
Это да. Миннесота пока не готова к великим делам, надо ещё поработать над составом. Колорадо сейчас явно крепче и сбалансированнее. Проход Миннесоты будет чем-то удивительным.
