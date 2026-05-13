Эрикссон Эк и Брудин не сыграют в 5-м матче с «Колорадо». Игроки «Миннесоты» не выходили на лед в серии из-за травм

Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин не поедут с «Миннесотой» на матч с «Колорадо».

Игроки «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин пропустят пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо » (1-3).

Игроки не поедут с командой в Денвер, где состоится игра. Причина отсутствия обоих шведов – травма нижней части тела.

Эрикссон Эк (3+2 в 6 играх в текущем плей-офф при полезности «+7») и Брудин (0+1 в 5 играх при «+2») не выходили на лед в серии с «Эвеланш».