  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мурашов впервые сыграл на ноль в плей-офф АХЛ, отразив 24 броска «Спрингфилда». 19-летний Зоннон забил победный гол в дебютном матче за фарм «Питтсбурга»
0

Мурашов впервые сыграл на ноль в плей-офф АХЛ, отразив 24 броска «Спрингфилда». 19-летний Зоннон забил победный гол в дебютном матче за фарм «Питтсбурга»

Сергей Мурашов впервые сыграл на ноль в плей-офф АХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов сыграл на ноль в первом матче серии плей-офф АХЛ со «Спрингфилдом» (2:0, 1-0 в финале дивизиона до 3 побед). 

22-летний россиянин отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. В 5 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера у него 4 победы при 94,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,47. 

Автором победной шайбы фарма «Питтсбурга» стал 19-летний форвард Билл Зоннон, для которого матч против «Тандербердс» стал дебютным во взрослом хоккее. 

22-й номер драфта НХЛ-2025 присоединился к «Пингвинс» после завершения сезона в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 46 (14+32) очков в 35 матчах при полезности «+24», в плей-офф – 15 (2+13) баллов в 17 играх. 

Одним из ассистентов при его шайбе выступил защитник «Уилкс-Бэрри» Александр Алексеев (0+4 в 5 играх в текущем плей-офф).

Добавим, что ворота «Спрингфилда» (фарма «Сент-Луиса») защищал Георгий Романов, отразивший 23 из 25 бросков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Кубок Колдера
logoПиттсбург
logoГеоргий Романов
logoСергей Мурашов
logoАХЛ
logoУилкс-Бэрри
logoНХЛ
logoСпрингфилд
logoАлександр Алексеев
logoюниорская лига Квебека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Чемпиона России. «Югра» принимает «Химик» в 1-м матче финальной серии
18 минут назадLive
Сможете угадать клуб НХЛ по ретроджерси?
19 минут назадТесты и игры
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
39 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
сегодня, 11:11
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
сегодня, 11:01
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» обыграл «Локо» во 2-м матче и сравнял счет в финальной серии (1-1)
5 минут назад
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
54 минуты назад
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем