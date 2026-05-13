Мурашов впервые сыграл на ноль в плей-офф АХЛ, отразив 24 броска «Спрингфилда». 19-летний Зоннон забил победный гол в дебютном матче за фарм «Питтсбурга»

Сергей Мурашов впервые сыграл на ноль в плей-офф АХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов сыграл на ноль в первом матче серии плей-офф АХЛ со «Спрингфилдом » (2:0, 1-0 в финале дивизиона до 3 побед).

22-летний россиянин отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. В 5 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера у него 4 победы при 94,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,47.

Автором победной шайбы фарма «Питтсбурга » стал 19-летний форвард Билл Зоннон, для которого матч против «Тандербердс» стал дебютным во взрослом хоккее.

22-й номер драфта НХЛ-2025 присоединился к «Пингвинс» после завершения сезона в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 46 (14+32) очков в 35 матчах при полезности «+24», в плей-офф – 15 (2+13) баллов в 17 играх.

Одним из ассистентов при его шайбе выступил защитник «Уилкс-Бэрри» Александр Алексеев (0+4 в 5 играх в текущем плей-офф).

Добавим, что ворота «Спрингфилда» (фарма «Сент-Луиса») защищал Георгий Романов, отразивший 23 из 25 бросков.