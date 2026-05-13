  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Колорадо» Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов. Он ударил МакКэррона по лицу верхним концом клюшки в 4-м матче серии с «Миннесотой»
4

Защитник «Колорадо» Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов. Он ударил МакКэррона по лицу верхним концом клюшки в 4-м матче серии с «Миннесотой»

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов.

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов за нарушение правил в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1). 

В первом периоде форвард «Уайлд» Майкл МакКэррон применил силовой прием против Мэнсона у борта.

Падая, игрок «Колорадо» увлек за собой МакКэррона, и оба оказались на льду. После этого защитник «Эвеланш» ударил соперника по лицу верхним концом черенка клюшки. 

Судьи в игре наказали Мэнсона двойным малым штрафом. МакКэррон (515 минут штрафа в 381 игре регулярки НХЛ за карьеру) скинул краги и поехал к скамейке денверцев, но ему помешал лайнсмен. 

Сумма денежного штрафа является максимально возможной по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам. 

Фото: Reddit.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoМиннесота
logoДжош Мэнсон
logoКубок Стэнли
logoМайкл МакКэррон
logoНХЛ
logoденьги
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Американской киноакадемии переведите этот пятак лучше.
Хех, просто 5 тысяч за умышленную попытку ударить игроку черенком в глаз. При этом еще на повторе видно, что это не эмоционально и не случайно, он смотрел видят судьи или нет. Хотя о чем я, удар коньком между ног - это ведь не 2 минуты в этой серии)))
Ответ Виталий [Matiss] Деркачев
Хех, просто 5 тысяч за умышленную попытку ударить игроку черенком в глаз. При этом еще на повторе видно, что это не эмоционально и не случайно, он смотрел видят судьи или нет. Хотя о чем я, удар коньком между ног - это ведь не 2 минуты в этой серии)))
Гнида МакКэррон заслуживает отрыва башки. И какой глаз? До глаза как до Китая раком .. А еще учесть, что было приукрашивание этого бывшего нэшвиллского урода. Все знают какой Маккэррон, против таких нужно действовать аналогичным способом
Ударил специально и ещё делал вид "а что случилось?". Подленько
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
12 мая, 06:45Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Чемпиона России. «Югра» принимает «Химик» в 1-м матче финальной серии
18 минут назадLive
Сможете угадать клуб НХЛ по ретроджерси?
19 минут назадТесты и игры
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
39 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
сегодня, 11:11
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
сегодня, 11:01
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» обыграл «Локо» во 2-м матче и сравнял счет в финальной серии (1-1)
5 минут назад
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
54 минуты назад
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем