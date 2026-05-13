Защитник «Колорадо» Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов. Он ударил МакКэррона по лицу верхним концом клюшки в 4-м матче серии с «Миннесотой»

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон оштрафован на 5 тысяч долларов за нарушение правил в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).
В первом периоде форвард «Уайлд» Майкл МакКэррон применил силовой прием против Мэнсона у борта.
Падая, игрок «Колорадо» увлек за собой МакКэррона, и оба оказались на льду. После этого защитник «Эвеланш» ударил соперника по лицу верхним концом черенка клюшки.
Судьи в игре наказали Мэнсона двойным малым штрафом. МакКэррон (515 минут штрафа в 381 игре регулярки НХЛ за карьеру) скинул краги и поехал к скамейке денверцев, но ему помешал лайнсмен.
Сумма денежного штрафа является максимально возможной по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.
Фото: Reddit.