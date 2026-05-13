Макэвою дали 6 матчей дисквалификации за удар Бенсона клюшкой в 6-м матче с «Баффало». Защитник «Бостона» пропустит старт регулярки-2026/27

Чарли Макэвою дали 6 матчей дисквалификации за удар Зака Бенсона клюшкой.

Защитник «Бостона » Чарли Макэвой дисквалифицирован на 6 матчей за то, что ударил клюшкой форварда «Баффало » Зака Бенсона .

Эпизод произошел в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:4, 2-4 в серии).

За полторы минуты до конца третьего периода Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинс» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке и в область груди.

Судьи наказали Макэвоя большим (5 минут) и дисциплинарным (10 минут) штрафом. Бенсону дали 2 минуты за подножку.

Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.