Макэвою дали 6 матчей дисквалификации за удар Бенсона клюшкой в 6-м матче с «Баффало». Защитник «Бостона» пропустит старт регулярки-2026/27
Защитник «Бостона» Чарли Макэвой дисквалифицирован на 6 матчей за то, что ударил клюшкой форварда «Баффало» Зака Бенсона.
Эпизод произошел в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:4, 2-4 в серии).
За полторы минуты до конца третьего периода Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинс» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке и в область груди.
Судьи наказали Макэвоя большим (5 минут) и дисциплинарным (10 минут) штрафом. Бенсону дали 2 минуты за подножку.
Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Справедливо
не пропадёт, он уже экспертом на матче Анахайма сидит
