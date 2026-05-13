Тейдж Томпсон забил «Монреалю» после вброса из средней зоны в 4-м матче серии. Шайба зашла в ворота Добеша, отскочив от стекла за ними
Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).
Во втором периоде 28-летний американец сравнял счет (2:2) при игре в большинстве.
Нападающий получил шайбу в средней зоне и вбросил ее в зону «Канадиенс». Она отскочила от стекла за воротами Якуба Добеша, затем попала в него самого и пересекла линию.
На счету Томпсона 11 (4+7) очков в 10 играх в дебютном розыгрыше плей-офф НХЛ в карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
