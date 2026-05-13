  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тейдж Томпсон забил «Монреалю» после вброса из средней зоны в 4-м матче серии. Шайба зашла в ворота Добеша, отскочив от стекла за ними
Видео
11

Тейдж Томпсон забил «Монреалю» после вброса из средней зоны в 4-м матче серии. Шайба зашла в ворота Добеша, отскочив от стекла за ними

Тейдж Томпсон забил «Монреалю» после вброса из средней зоны в 4-м матче серии.

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2). 

Во втором периоде 28-летний американец сравнял счет (2:2) при игре в большинстве.

Нападающий получил шайбу в средней зоне и вбросил ее в зону «Канадиенс». Она отскочила от стекла за воротами Якуба Добеша, затем попала в него самого и пересекла линию. 

На счету Томпсона 11 (4+7) очков в 10 играх в дебютном розыгрыше плей-офф НХЛ в карьере. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТейдж Томпсон
logoМонреаль
logoБаффало
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoЯкуб Добеш
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вернула фортуна гол Василевскому от монреаля.
Ответ ЗлойМайор
Вернула фортуна гол Василевскому от монреаля.
это всё хорошо, но во сколько, кстати, у тампы следующий матч?

болейте за своих и не злорадствуйте)
Это для уверенности Тейджа
Так нужно было
Ответ evgen859
Это для уверенности Тейджа Так нужно было
Теперь чаще будет бросать в борт, чтобы шайба в ворота отскакивала. Чисто на уверенности.
Весьма курьёзный гол.
Вау вот это гол! Впервые такое вижу. Лучший гол турнира!
Лютейший рикошет, даже сложно что-то вратарю предъявить. Хотя не покидает ощущение, что Томпсон именно так и планировал, бильярдист :)
Ответ Габорик
Лютейший рикошет, даже сложно что-то вратарю предъявить. Хотя не покидает ощущение, что Томпсон именно так и планировал, бильярдист :)
Такое планировать невозможно. Миллиард следующих попыток голом не закончатся. Даже если вратарь будет действовать абсолютно так же.
Ответ Фанатка Баевой
Такое планировать невозможно. Миллиард следующих попыток голом не закончатся. Даже если вратарь будет действовать абсолютно так же.
Точно такой же гол был забит 3 месяца назад.
https://youtu.be/4Y7fXzq14Uc

Что там про миллиард попыток?
Второй гол похожий в ПО
Такому голевому хламу не место в плей-офф
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Если брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
11 минут назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
21 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» в 1-м матче финальной серии
сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
7 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
52 минуты назадLive
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
54 минуты назад
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Тарасенко о будущем: «Абсолютно точно хотел бы остаться в «Миннесоте». Было приятно ощущать, что меня здесь ценят»
сегодня, 06:35
Рекомендуем