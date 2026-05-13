Демидов сделал передачу в 4-м матче с «Баффало». У него 0+4 в 11 играх плей-офф

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (2:3, 2-2 в серии).

Россиянин набрал 4-е (0+4) очко в текущем плей-офф, отдав результативный пас во второй игре подряд. Всего в турнире он провел 11 матчей.

Сегодня за 18:45 (8:49 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
скорее поучаствовал, именно пас-то нерезультативный. Ньюхук с Эвансом зажигают
Главный тренер "Монреаль Канадиенс" Мартен Сан-Луи рассказал о преимуществах российского форварда Ивана Демидова.

"В его игре есть нечто большее, чем просто умение вести атаку, если присмотреться к его действиям на льду. Конечно, когда он находится в свободном пространстве, он динамичен и способен на эффектные действия. Но до этих ярких моментов в игре происходит ещё много всего важного.

Для такого молодого игрока у него есть осознанность и понимание: "Сейчас я должен думать о команде. Как бы мне ни нравились эти моменты, я не могу зацикливаться на них, я должен играть в хоккей. И если я буду это делать, то смогу создавать ещё больше таких ярких моментов". Вот что мне нравится в Деми", — приводит слова Сан-Луи The Athletic.
Это "второстепенная оценка" объективная оценка исключительно от глоров Мичкова! )))
У Демидова первый полноценный сезон! А на сколько подписался?
Ещё год
Всего в розыгрыше КС на данный момент приняли участие 33 новичка (считал только полевых игроков). Из числа этих игроков Демидов:
по ассистам - первый,
по очкам - третий,
по очкам в большинстве - первый,
по хитам - десятый,
по макс. силе броска - девятый.
Даже по статистике очень достойное выступление для новичка, про игру вообще молчу. Но ждём голов конечно, если Монреаль пройдет дальше то при такой игре уверен они придут (броски и моменты есть).
метода подсчетов как у франчайз-наставника РаманБарисыча)) выпячивай второстепенные показатели - скрывай главные. Это учитывая то, что Демидов не новичок в плейофф и НХЛ в частности.
"про игру вообще молчу" правильно, "молчи, грусть, молчи!")))
И из этих 4-х передач 3 вторые, из которых 2 в большинстве.
2005 гр. Zach Benson (№13 драфта) 10, 4+3=7
2005 гр. Иван Демидов (№5 драфта) 11, 0+4=4
2006 гр. Beckett Sennecke (№3 драфта) 11, 5+1=6
2006 гр. Porter Martone (№6 драфта) 10, 2+3=5
