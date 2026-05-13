«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Томпсона 1+1 с победным ассистом, Луукконен отбил 28 бросков из 30
«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2).
«Баффало» одержал волевую победу в гостях над «Монреалем» (3:2) в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и сравнял счет в серии (2-2).
Тейдж Томпсон набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На 37-й минуте форвард «Сэйбрс» реализовал большинство, сравняв счет (шайба зашла в ворота «Канадиенс» после отскока от стекла за воротами), а на 45-й – ассистировал нападающему Заку Бенсону, забившему победный гол.
Первой звездой матча признан вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, отбивший 28 бросков из 30.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто на характере вытащили, УПЛ Красава, Тейдж проснулся, Хелениус отличный матч, жаль что не повезло
Let’s go Buffalo 🐃
Еще две победы и финал конфы