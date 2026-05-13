«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Томпсона 1+1 с победным ассистом, Луукконен отбил 28 бросков из 30

«Баффало» одержал волевую победу в гостях над «Монреалем » (3:2) в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и сравнял счет в серии (2-2).

Тейдж Томпсон набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На 37-й минуте форвард «Сэйбрс» реализовал большинство, сравняв счет (шайба зашла в ворота «Канадиенс» после отскока от стекла за воротами ), а на 45-й – ассистировал нападающему Заку Бенсону, забившему победный гол.

Первой звездой матча признан вратарь «Баффало » Юкко-Пекка Луукконен , отбивший 28 бросков из 30.