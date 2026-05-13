  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Томпсона 1+1 с победным ассистом, Луукконен отбил 28 бросков из 30
8

«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Томпсона 1+1 с победным ассистом, Луукконен отбил 28 бросков из 30

«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2).

«Баффало» одержал волевую победу в гостях над «Монреалем» (3:2) в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и сравнял счет в серии (2-2).

Тейдж Томпсон набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На 37-й минуте форвард «Сэйбрс» реализовал большинство, сравняв счет (шайба зашла в ворота «Канадиенс» после отскока от стекла за воротами), а на 45-й – ассистировал нападающему Заку Бенсону, забившему победный гол.

Первой звездой матча признан вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, отбивший 28 бросков из 30.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
logoМонреаль
logoБаффало
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoТейдж Томпсон
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Болею за Баффало, чтобы они вышибли Каролину и отомстили за несправедливость двадцатилетней давности.
Ответ albert_lucky
Болею за Баффало, чтобы они вышибли Каролину и отомстили за несправедливость двадцатилетней давности.
Надеюсь, что Бафало пройдёт Монреаль, тогда Каролина свипнет их 4-0 и установит исторический рекорд!
🗡️ или 🐃 с победой) Сделали нужный результат и сравняли счёт в серии!
Всем злопыхателям привет.
Просто на характере вытащили, УПЛ Красава, Тейдж проснулся, Хелениус отличный матч, жаль что не повезло
Let’s go Buffalo 🐃
Еще две победы и финал конфы
Ответ evgen859
Всем злопыхателям привет. Просто на характере вытащили, УПЛ Красава, Тейдж проснулся, Хелениус отличный матч, жаль что не повезло Let’s go Buffalo 🐃 Еще две победы и финал конфы
Да Тейдж и не спал... Только он организует голы то в свои, то в чужие ворота
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Стэнли. Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Анахаймом» в овертайме, «Монреаль» уступил «Баффало»
13 мая, 04:45
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
12 мая, 06:58Видео
Добеш об овациях болельщиков «Монреаля»: «Я не герой. Просто забавный вратарь, отбивающий шайбы. Пойду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и отправлюсь спать»
11 мая, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
14 минут назад
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»
43 минуты назад
«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
53 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Австрия против Великобритании, Канада сыграет с Италией, Финляндия – с Венгрией, Швейцария встретится с Латвией
сегодня, 10:20Live
«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
сегодня, 09:42
Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
сегодня, 09:28
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
сегодня, 07:10
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
сегодня, 06:50
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
сегодня, 05:45
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
29 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» во 2-м матче финальной серии
39 минут назадLive
Кубок Будущего. Россия U20 против сборной Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
сегодня, 10:30Live
Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
сегодня, 10:28
Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
сегодня, 10:14
Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
сегодня, 09:56
Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
сегодня, 09:14
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
сегодня, 07:55
Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
сегодня, 07:40
Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
сегодня, 07:22
Рекомендуем