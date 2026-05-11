Николаев о 3:1 с «Ак Барсом»: «Второй период сыграли очень хорошо, в третьем действовали по заданию. Мы делали упор на свою игру, а не на соперников. Нужно самим ставить условия на площадке»

Илья Николаев высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом».

Нападающий «Локомотива » Илья Николаев высказался о победе над «Ак Барсом » (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Мы присматривались друг к другу в первом периоде. Второй период мы сыграли очень хорошо, в третьем действовали по заданию.

У нас было время поработать над восстановлением, чувствуем себя отлично. Мы делали упор на свою игру, а не на соперников. Нужно самим ставить условия на площадке.

«Ак Барс» – сильная команда, габаритные игроки, будет много борьбы. В серии с «Авангардом» отскоков было много. Мы поработали над этим, хотели помочь Исаю, и справились с этим», – сказал Николаев.