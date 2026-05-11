Николаев о 3:1 с «Ак Барсом»: «Второй период сыграли очень хорошо, в третьем действовали по заданию. Мы делали упор на свою игру, а не на соперников. Нужно самим ставить условия на площадке»

Илья Николаев высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом».

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Мы присматривались друг к другу в первом периоде. Второй период мы сыграли очень хорошо, в третьем действовали по заданию.

У нас было время поработать над восстановлением, чувствуем себя отлично. Мы делали упор на свою игру, а не на соперников. Нужно самим ставить условия на площадке.

«Ак Барс» – сильная команда, габаритные игроки, будет много борьбы. В серии с «Авангардом» отскоков было много. Мы поработали над этим, хотели помочь Исаю, и справились с этим», – сказал Николаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
По игре, может это ошибочное мнение, не знаю, только первая играю, но Ак Барс очень много прощал Локомотиву, те же отскоки, Авангард не прощал нечего! Не отскоки от Исаева, не позиционные ошибки в обороне в том числе и нападающих! Ак Барс всё это прощал сегодня! Если так продолжится и дальше, при всём уважении к Казанцам, всё закончится быстро.
Видно же что матч сливали ,много моментов на чистом льду шайбу принять не могут) На Фонбет работали финал же .На одном звене паровоза не уедешь
Локо почему-то не устает много энергии откуда
Тренера толковые, грамотная предсезонка и умное использование пауз для восстановления и подготовки. Питание и отдых. А Вы о чём?
Выполняет сценарий лиги ☝️
