Владимир Плющев: «Ак Барс» немного ошибся с тактикой, решил играть в открытый хоккей, а у «Локомотива» вязкая оборона, они подлавливали казанцев»

Владимир Плющев высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом » (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Быстрые шайбы – это не очень хорошо для любой команды. «Ак Барс» решил играть в открытый хоккей, а у «Локомотива » вязкая оборона, и они подлавливали казанцев.

У «Ак Барса» был перерыв большой, а такая пауза всегда вышибает. Плюс они немного ошиблись с тактикой. Им надо поменять тактическую схему.

Серия может продлиться до упора. Отступать командам некуда, беречь тоже силы не надо», – сказал Плющев.