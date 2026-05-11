Франк Артига: «Убежден, что «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига считает, что «Ак Барс» станет обладателем Кубка Гагарина.

Сегодня хоккейный клуб из Казани проиграл в «Локомотиву » (1:3) в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ .

«Серия долгая. Убежден, что «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина», – сказал Артига.