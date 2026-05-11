Вячеслав Быков: «Отстранение России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции игры»

Вячеслав Быков высказался о предстоящем ЧМ по хоккею-2026.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о предстоящем чемпионате мира по хоккею-2026.

Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге.

«Возможно, финальные игры плей-офф чемпионата мира удастся посмотреть, но не факт. Интересно посмотреть, в каком направлении идет развитие мирового хоккея.

Отстранение сборной России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Наши ребята одни из лучших в мире. Наши специалисты умеют и знают, как работать, чтобы эта игра оставалась популярным видом спорта в стране. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции хоккея в мире.

Нам стоит еще потерпеть эту несправедливость. Но России не нужно останавливаться в популяризации и развитии хоккея в стране. КХЛ в этом направлении очень хорошо работает», – заявил Быков.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.