  • Вячеслав Быков: «Отстранение России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции игры»
Вячеслав Быков высказался о предстоящем ЧМ по хоккею-2026.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о предстоящем чемпионате мира по хоккею-2026.

Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге. 

«Возможно, финальные игры плей-офф чемпионата мира удастся посмотреть, но не факт. Интересно посмотреть, в каком направлении идет развитие мирового хоккея.

Отстранение сборной России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Наши ребята одни из лучших в мире. Наши специалисты умеют и знают, как работать, чтобы эта игра оставалась популярным видом спорта в стране. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции хоккея в мире. 

Нам стоит еще потерпеть эту несправедливость. Но России не нужно останавливаться в популяризации и развитии хоккея в стране. КХЛ в этом направлении очень хорошо работает», – заявил Быков.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
то, из-за чего нас отстранили тоже никому никакой пользы не приносит.
Швейцарец Быков не приносит никакой пользы России. Чувствую зря мы его кормили…
Может пикет протеста там организует во время ЧМ? Или максимум на что хватает смелости это кукарекать на спортсе с такими вот искусственными сообщениями?
Ответ agentkuper
Может пикет протеста там организует во время ЧМ? Или максимум на что хватает смелости это кукарекать на спортсе с такими вот искусственными сообщениями?
Что вы от него хотите?))) он даже не кукарекает...иначе сразу отмена и его и его семьи, а своя рубашечка ближе к тельцу..
"Ксеркс: «....А ведь мы могли бы друг друга обогатить культурой, которой обладают наши народы…»
- Леонид: «Мы сегодня всё утро обогащали твой народ своей культурой».(300@)))
Слава, вы много чего можете, может сначало попробуете убраться оттуда , куда куда незаконно залезли ?
Давай те так я патриот. Своей страны.слово даю. Но вот то что сейчас Быклв сказал. Он это серьезно??? Или так???
Вылетая в 1/4 и 1/2
